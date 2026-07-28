Το εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία

Με αφορμή τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν τη Γαλλία και την Ισπανία, η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του ΜΕΤΕΟ παρουσίασε μια πρώτη αποτίμηση της εξέλιξής τους για την περίοδο 22-26 Ιουλίου 2026, με βάση δορυφορικά δεδομένα και πυρομετεωρολογική ανάλυση.

Η μεγάλη εικόνα – Πώς φτάσαμε έως εδώ

Ο υψηλός κίνδυνος τις προηγούμενες ημέρες και η εκδήλωση ακραίας πυρικής συμπεριφοράς δεν προέκυψαν ξαφνικά. Διαμορφώθηκαν σταδιακά, μέσα από μια αλληλουχία υγρών και στη συνέχεια θερμών-ξηρών συνθηκών.

Ο βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη βιομάζας (περισσότερη διαθέσιμη βλάστηση).

Ακολούθησαν τρία κύματα καύσωνα που ξήραναν γρήγορα τη λεπτή και νεκρή καύσιμη ύλη.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολύ εύφλεκτο περιβάλλον.

Η χαμηλή σχετική υγρασία, οι κατά διαστήματα ενισχυμένοι άνεμοι και η ατμοσφαιρική αστάθεια δυσκόλεψαν τον έλεγχο των μετώπων πυρκαγιάς.

Δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυρκαγιές δυτικά/νοτιοδυτικά του Μπορντό εκδηλώθηκαν σε πεδινές περιοχές, όπου η διάδοση επηρεάστηκε έντονα από τις αλλαγές στο πεδίο του ανέμου.