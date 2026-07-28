Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας-"Ματωμένος Γάμος": Το Θεσσαλικό Θέατρο πρόσφερε μία μοναδική θεατρική παράσταση

Το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος Γάμος», σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, μετάφραση των Ερρίκου Μπελιέ και Κώστα Τσιάνου και μουσική του Διονύση Τσακνή, φιλοξενήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026, από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου.

Οι φίλοι του θεάτρου παρακολούθησαν μία παράσταση η οποία συνδύασε την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Φεντερίκο Λόρκα. Επί σκηνής εξελίχθηκε μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Στο έργο συνυπήρξαν διαλογικά και χορικά μέρη, ενώ αναδείχθηκε το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκρότησαν τον πυρήνα του δράματος, που «συνομίλησε» άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.

Στο προσκήνιο ήρθε επίσης μία κλειστή αγροτική κοινωνία, μέσα από ένα γάμο που θα ένωνε δύο οικογένειες. Η υπακοή στις κοινωνικές επιταγές από την γυναίκα - νύφη, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας.

Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδήγησαν στην ανατροπή, καθώς την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερίσχυσε του καθήκοντος και πυροδότησε μια αλυσίδα εκδίκησης.

Η φυγή και η καταδίωξη, ο εγκλωβισμός του γαμπρού στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, οδήγησαν στο δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγήθηκε στην Πάτρα την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Παύλος Σκούρας, ο αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ - Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Συντελεστές παράστασης: Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Κώστας Τσιάνος, Σκηνοθεσία- στίχοι τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος, Σκηνικά & κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας, Μουσική: Διονύσης Τσακνής, Μουσική διδασκαλία: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Βοηθός σκηνοθέτη : Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου, Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση,Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης,Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση, Κατασκευή μάσκας: Τίνα Παραλή, Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης.

Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.