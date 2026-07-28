Γαλάτσι: Δολοφονία ο θάνατος του 80χρονου - Τον έπνιξαν με μαξιλάρι - Δύο πρόσωπα στο μικροσκόπιο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη δολοφονία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενός 80χρονου άνδρα στο Γαλάτσι το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής ενημέρωσε τις Αρχές πως ο θάνατος του 80χρονου, τον οποίον είχε εντοπίσει ο γιος του, ήταν αποτέλεσμα στραγγαλισμού.

Ο 80χρονος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα, στραγγάλισαν τον άνδρα και στη συνέχεια τον έπνιξαν με μαξιλάρι.

Στο μαξιλάρι μάλιστα, βρέθηκαν κηλίδες αίματος, το οποίο έχει μεταφερθεί για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατός του οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια, με τους αστυνομικούς πλέον να «ανοίγουν» έρευνα για ανθρωποκτονία.

Δύο άτομα στο «μικροσκόπιο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, οι αστυνομικοί κατά την έρευνα που έκαναν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ούτε ίχνη πάλης ούτε ίχνη παραβίασης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πιθανό ο ηλικιωμένος να ήξερε τον δράστη ή τους δράστες.

Δύο άτομα που φαίνεται να είχαν σχέση με τη φροντίδα του ηλικιωμένου άνδρα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την έρευνα αναμένουν απαντήσεις και από μαρτυρίες αλλά και από βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί ποια άτομα κινήθηκαν στο σημείο το επίμαχο χρονικό διάστημα, όπως το έχει προσδιορίσει ο ιατροδικαστής.