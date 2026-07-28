Στην πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών, ο Επίσκοπος Χρύσανθος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, την περασμένη Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 το απόγευμα, προέστη του Πανηγυρικού Εσπερινού στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών.

Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, μεταξύ άλλων, είπε: "Φιλόθεοι, φιλόχριστοι και αγιοφιλείς αδελφοί μου, η Ιερά μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού, οδήγησε τα βήματά μας εις αυτόν τον Πανίερον και άγιον Ιερό Ναό. Προσήλθαμε για να λατρεύσουμε τον εν αγίοις Πανάγιον Τριαδικόν Θεόν, να τιμήσουμε και να δοξάσουμε τον Άγιο Παντελεήμονα, που με τη ζωή του εδόξασε το όνομα του Κυρίου.

Ο Άγιος Παντελεήμων ήταν γιατρός στο επάγγελμα, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν άνθρωπος του Θεού. Θεράπευε τους ασθενείς όχι μόνο με τις ιατρικές του γνώσεις, αλλά και με την πίστη, την προσευχή και την αγάπη του στον Χριστό. Δεν ζητούσε χρήματα για τις θεραπείες του, γιατί πίστευε ότι η υγεία και κάθε αγαθό είναι δώρα του Θεού.

Το όνομά του, Παντελεήμων, σημαίνει "ο πάντοτε ελεήμων". Και πράγματι, ολόκληρη η ζωή του ήταν μια διακονία αγάπης και ελεημοσύνης. Όταν όμως κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στον Χριστό και στον κόσμο, δεν αρνήθηκε την πίστη του. Υπέμεινε τα βασανιστήρια και έδωσε τη ζωή του για τον Κύριό μας, λαμβάνοντας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Παντελεήμων μας διδάσκει ότι ο αληθινός χριστιανός δεν είναι εκείνος που αγαπά μόνο με τα λόγια, αλλά εκείνος που προσφέρει τον εαυτό του θυσία στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Στο πρόσωπο του Αγίου Παντελεήμονος βλέπουμε τον συνδυασμό της χριστιανικής πίστεως και της επιστήμης, διότι επιστήμη χωρίς αρετή είναι πανουργία.

Ο Άγιος Παντελεήμων δεν θεράπευε τους ανθρώπους μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, δηλαδή τους οδηγούσε στη χριστιανική πίστη. Υπέστη φρικτά μαρτύρια και βασανιστήρια και έμεινε πιστός άχρι θανάτου. Ο Άγιος Παντελεήμων, του οποίου τη μνήμη εορτάζομεν, μας προτρέπει να έχουμε πίστη προς τον Θεόν, αγάπη και υπομονή.

Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Παντελεήμονα να πρεσβεύει στον Κύριο για όλους τους ασθενείς, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, για όσους πονούν σωματικά και ψυχικά. Είθε, διά πρεσβειών του, να αξιωθούμε της χαράς του Παραδείσου και της Βασιλείας των Ουρανών".

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Χρύσανθος ευλόγησε και τους άρτους ενώ μετέφερε στους πιστούς τις πατρικές και εγκάρδιες ευχές του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για έτη αγιασμένα, ευλογημένα και πάμπολλα.

Ανήμερα της εορτής, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών, εκτός από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρέστη και κήρυξε το Θείο λόγο, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Λιλόνγκουε και πάσης Μαλάουι, από την Αφρική, κ. Φώτιος που εντυπωσίασε το εκκλησίασμα με τον απλό και γεμάτο διδάγματα θείο λόγο του.

Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγ. Παντελεήμονος Προαστείου είναι ο π. Παύλος Σπίνος.