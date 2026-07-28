Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Κρατήστε ζωντανὴ την Ελλάδα»

Στο καταπληκτικὸ 28ο Φεστιβὰλ Χορού, στο Νέο Σούλι Πατρών που πραγματοποιήθηκε 23 με 26 Ιουλίου 2026, μίλησε σε πλήθος κόσμου, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, με θερμὰ λόγια, επαινώντας την εξαίρετη κάθε χρόνο προσπάθεια του δραστηρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου Πατρών και των Χορευτικών τμημάτων, για την φλόγα καρδιάς & την διατήρηση της παραδόσεως του Γένους μας.

Συμμετεῖχαν φέτος πάνω ἀπὸ 500 χορευτὲς, ἀπὸ Συλλόγους ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, παρουσιάζοντας δεκάδες χορευτικὲς παραστάσεις. Τὸ θέμα του Φεστιβὰλ φέτος ήταν: «Ὅσα χωράει ἕνας χορός».

«...Σᾶς ἀξίζει κάθε ἔπαινος γιὰ τὴν καταπληκτικὴ ἐργασία σας, γιὰ τὴν ἑνότητά σας, γιὰ τὴν ἀφοσίωσή σας στὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τοῦ Γένους μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸν ἀγῶνα ποὺ κάνετε, γιὰ τὰ μηνύματα ποὺ περνᾶτε, γιὰ τὰ διδάγματα στὰ παιδιά σας. Μὲ τὴν πρόσκληση στὸ Φεστιβάλ, Πολιτιστικῶν Συλλόγων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, δημιουργεῖτε συγκλονιστικὰ αἰσθήματα καὶ μᾶς μεταφέρετε σὲ χώματα ἱερά, σὲ πατρίδες ἀλησμόνητες καὶ ποτισμένες μὲ δάκρυ καὶ αἷμα ἡρώων καὶ μαρτύρων τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος.

Σὲ καιροὺς δύσκολους, ποὺ οἱ ἀξίες καταπίπτουν καὶ οἱ θεσμοὶ βάναυσα βάλλονται, ἐσεῖς μὲ θάρρος καὶ παρρησία, μὲ δυνατὴ φωνή, προβάλλετε τὴν ἀξία τῆς οἰκογένειας, τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, ἀναδεικνύετε τὸ δημογραφικό, ὡς τὸ μέγα πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας καὶ κρατᾶτε τὶς μνῆμες ζωντανές, διδάσκοντας τὰ παιδιά μας τὶς ἀξίες, τὴν πίστη στὸ Θεό, τὴν ἀγάπη στὴν Πατρίδα μας, τὴν ἀξία τῆς οἰκογένειας, τὴν διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῆς ἰδιοπροσωπίας τῆς Ἑλλάδος...».

Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ἀπονέμοντας ἐκ μέρους τοῦ Πολιστικοῦ Συλλόγου Σουλίου, ἀναμνηστικὴ πλακέτα, στὸν δραστήριο διδάσκαλο τοῦ χοροῦ κ. Ἰωάννη Καραγιάννη, ὁ ὁποῖος ἐπὶ 30 χρόνια, ἀγωνίζεται ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν διάσωση καὶ διατήρηση τῆς παραδόσεως τοῦ τόπου μας, κρατώντας ἑνωμένους μικροὺς καὶ μεγάλους.

Ἐπίσης ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκειά του στὸν Πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Σουλίου κ. Γεώργιο Φωτακόπουλο, στὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ σὲ ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου, ὅπως καὶ στὰ προηγούμενα Διοικητικὰ Συμβούλια, γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ καὶ πρότυπη ἐργασία τους, ὄχι μόνο τοπικά, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα, στὸν Πρόεδρο τῆς Κοινότητος Νέου Σουλίου κ. Κωνσταντῖνο Κεπενό, στὴν Διευθύντρια καὶ στοὺς Δασκάλους τοῦ Σχολείου, στοὺς Γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ σὲ ὅλους του Σουλιῶτες, τοὺς ὁποίους ἐχαρακτήρισε, ἄξιους ἀπογόνους τῶν ἡρωικῶν Σουλιωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ 1650.

Ἐπίσης, ἀπένειμε ἀναμνηστικὴ πλακέτα, ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου, στὸν κ. Βασίλειο Καραγιάννη γιὰ τὴν ὅλη προσφορά του στὸ Σύλλογο καὶ στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς μας παραδόσεως.

Τέλος, ο κ.κ. Χρυσόστομος καλωσόρισε ὅλα τὰ Χορευτικὰ τμήματα καὶ τοὺς Συλλόγους, ποὺ βρέθηκαν στὴν Πάτρα συμμετέχοντας στὸ 28ο Φεστιβὰλ Νέου Σουλίου καὶ εὐχήθηκε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του, κάθε εὐλογία καὶ δωρεὰ παρὰ Κυρίου».

Κατέληξε δὲ μὲ τὸν λόγον: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε εὐγνωμόνως… Κρατῆστε ζωντανὴ τὴν Ἑλλάδα...».