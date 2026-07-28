Χόλιγουντ: Εκτέθηκαν περισσότερα από 666.000 αρχεία- Στη λίστα Τζολί, Ντε Νίρο και Σκορσέζε

Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Χόλιγουντ προκαλεί η έκθεση μιας μεγάλης βάσης πληροφοριών που συνδέεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς αναφορές, περισσότερα από 666.000 αρχεία της περιόδου 2019-2026 φέρεται να ήταν προσβάσιμα μέσω συστήματος αποθήκευσης στο «νέφος», χωρίς την απαιτούμενη προστασία. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανθρώπων από τον χώρο του κινηματογράφου.

Στη βάση φέρεται να περιλαμβάνονταν στοιχεία της Αντζελίνα Τζολί, του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, του Μάρτιν Σκορσέζε, της Τζένιφερ Λόρενς και του Μόργκαν Φρίμαν. Αναφορές γίνονται επίσης στους Μάικλ Ντάγκλας, Σάρον Στόουν, Ράμι Μάλεκ, Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ.

Το περιστατικό εντόπισε ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ, λίγο πριν από την έναρξη του φεστιβάλ στις 3 Ιουνίου. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δεδομένων διασημοτήτων που έχει συναντήσει.

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, ο ερευνητής διαπίστωσε ότι ορισμένα αρχεία περιείχαν τεχνικές πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών, όπως το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης. Τέτοιου είδους δεδομένα θα μπορούσαν θεωρητικά να αξιοποιηθούν σε στοχευμένες απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης, υποκλοπής ή εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

Ο Φάουλερ ενημέρωσε τους υπευθύνους του Tribeca και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρόσβαση στις επίμαχες βάσεις αποκλείστηκε γρήγορα. Η διοργάνωση ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την ασφάλεια των δεδομένων και ότι διερευνά το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της Tribeca Enterprises υποστήριξε, πάντως, ότι μεγάλο μέρος των καταχωρίσεων αφορούσε επαγγελματικά στοιχεία μάνατζερ και εκπροσώπων και όχι απευθείας προσωπικά δεδομένα των καλλιτεχνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί απόδειξη ότι τρίτοι απέκτησαν ή χρησιμοποίησαν κακόβουλα τις πληροφορίες. Επομένως, το συμβάν περιγράφεται ακριβέστερα ως δημόσια έκθεση δεδομένων και όχι ως επιβεβαιωμένη κυβερνοεπίθεση. Το εάν υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μπορεί να διαπιστωθεί μόνο μέσα από τον εσωτερικό ψηφιακό έλεγχο της διοργάνωσης.

Το Φεστιβάλ Tribeca ιδρύθηκε το 2002 από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, την Τζέιν Ρόζενταλ και τον Κρεγκ Χάτκοφ, με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής του Μανχάταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.