«Μαρία η Αλισσιώτισσα» την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης

Η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στο θέατρο της Κρήνης, με την παράσταση με τίτλο «Μαρία η Αλισσιώτισσα».

Το έργο ανεβαίνει από την Θεατρική – Χορευτική ομάδα Κάτω Αλισσού και αποτελεί μια παραλλαγή – διασκευή, του θεατρικού έργου «Μαρία Πενταγιώτισσα» του Μποστ.

Κεντρικό πρόσωπο η «Μαρία η Αλισσιώτισσα», γνωστή στο χωριό της για τις ερωτικές της περιπέτειες. Εραστές και αγαπητικοί δημιουργούσαν συχνά επεισόδια, ενώ η ίδια θεωρείται μία από τις πρώτες φεμινίστριες στην Ελλάδα.

Με όχημα την ιστορία της θρυλικής Μαρίας του τόπου μας και πάντα «σε ζωντανή σύνδεση» η παράσταση σαρκάζει τους θεσμούς και αμφιβάλλει για τη νέα κοινωνική πραγματικότητα.

Το έργο δανείζεται στοιχεία από το πνεύμα του Μπόστ και προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα, φέρνει στο προσκήνιο παραμέτρους που προκαλούν έντονο προβληματισμό, αποτελώντας παράλληλα ένα «ράπισμα» στον κοινωνικό κομφορμισμό. Συγχρόνως γίνεται αιτία και αφορμή προβληματισμού – αντίδρασης, στην άκριτη αποδοχή των προτύπων και την υπακοή στο κοινωνικό σύνολο.

Συντελεστές παράστασης: διασκευή – σκηνοθεσία Βασίλης Βαθύαλος, μουσική - κινησιολογία Θοδωρής Γιαννακόπουλος, κοστούμια - Ελένη Χολέβα.

Σκηνικά - καλλιτεχνικές δημιουργίες, Δημήτρης Τόκας, Κώστας Καλαπόδης, Γιάννης Τσάκωνας και Θοδωρής Γιαννακόπουλος.

Τραγούδι - Αλεξία Χατζήπαπα.

Είσοδος δψρεάν για το κοινό.