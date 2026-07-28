Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε»

Με μία δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα εάν ο ίδιος δεν βρισκόταν στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

«Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», ανέφερε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, αποδίδοντας στην πολιτική της κυβέρνησής του την αναχαίτιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις πληροφορίες που φέρεται να σκοπεύει να του παρουσιάσει ο Νετανιάχου για τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ διαθέτουν πλήρη εικόνα μέσω των συστημάτων επιτήρησης και των δορυφορικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει. Μου το λέει επειδή θέλει να παραμείνω αναμεμειγμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά την περιοχή Pickaxe Mountain, η οποία φέρεται να συνδέεται με πιθανές πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε νέα διευθέτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε νέο στρατιωτικό πλήγμα.

Οι προειδοποιήσεις του επεκτάθηκαν και στις κρίσιμες υποδομές του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, παρά τις νέες απειλές της Τεχεράνης. Επανέλαβε, πάντως, ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου αναμένεται να συζητηθούν, εκτός από το Ιράν, η εφαρμογή του σχεδίου σταθεροποίησης στη Γάζα, η κατάσταση στον Λίβανο και η πιθανή διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, στις σχέσεις των δύο πλευρών έχουν καταγραφεί διαφοροποιήσεις ως προς τη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Ο Τραμπ παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι υπάρχει «μια μικρή διαφορά», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι θέσεις τους παραμένουν αρκετά κοντά.