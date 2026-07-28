Με την παιδική παράσταση «Πολυάννα – Το Παιχνίδι της Χαράς» συνεχίζεται το 36ο Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας

Το 36ο Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας στη γειτονική Ηλεία, συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις, υποδεχόμενο τη «βασίλισσα» του παιδικού θεάτρου Κάρμεν Ρουγγέρη, σε μια παράσταση γεμάτη φως, συναίσθημα και αισιοδοξία.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, στις 21:00, το Θέατρο της Ήλιδας θα πλημμυρίσει από τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη θετική πλευρά της ζωής, με το θεατρικό έργο «Πολυάννα – Το Παιχνίδι της Χαράς». Η αγαπητή ηθοποιός και σκηνοθέτις Κάρμεν Ρουγγέρη, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και το κείμενο, επιστρέφει στο «Φεστιβάλ της καρδιάς μας!» με ένα διαμάντι της αμερικανικής λογοτεχνίας που έχει αγαπηθεί από γενιές και γενιές.

Η Πολυάννα, ένα τρισχαριτωμένο εντεκάχρονο κορίτσι, έρχεται για να μας διδάξει το δικό της ξεχωριστό «παιχνίδι». Ένα παιχνίδι όπου η αισιοδοξία νικά την απαισιοδοξία, η καλοσύνη την κακία, το ενδιαφέρον την αδιαφορία, η θετική σκέψη τον αρνητισμό, το γέλιο το κλάμα, η συγχώρηση την εκδίκηση και η χαρά τη θλίψη. Με την αφοπλιστική της αθωότητα, η ηρωίδα μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να βρούμε αληθινή χαρά, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Με συναρπαστική πλοκή, έξυπνα και λειτουργικά σκηνικά, παραμυθένια κοστούμια και εμπνευσμένες χορογραφίες, η παράσταση μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα της εποχής, μέσα από τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς της old country μουσικής και των τραγουδιών της. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να κατακτήσει τις καρδιές όλης της οικογένειας.

Εισιτήρια προπωλούνται στα επίσημα σημεία του 36ου Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας & στο www.ticketservices.gr.

Η παράσταση είναι βασισμένη στη νουβέλα της Έλενορ Πόρτερ «ΠΟΛΥΑΝΝΑ».

Έξυπνα σκηνικά και παραμυθένια κοστούμια προσεγμένα στη λεπτομέρεια και εμπνευσμένες χορογραφίες πάνω σε μουσική και τραγούδια old country, συνθέτουν την παράσταση.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Αναγνωστοπούλου Αναστασία, Ζωγραφόπουλος Κώστας, Κορλός Θανάσης, Κύρτσος Νίκος, Λιναρδάτου Κωνσταντίνα, Μιχαλάκη Έλενα, Παπαδόπουλος Χάρης, Πικιώνη Ινώ.

*Η παράσταση από την Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη, "Πολυάννα, Το Παιχνίδι της Χαράς" έχει προγραμματιστεί να παιχθεί και στο Αίγιο την Τετάρτη 19/08/2026 στις 21:00 στο Υπαίθριο Θέατρο Γιώργος Παππάς, καθώς και στην Πάτρα την Παρασκευή 4/9/2026 στις 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου.