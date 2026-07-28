Επιθέσεις σε μαγαζιά της Πάτρας και του Ρίου: Τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Τρεις προσωρινές κρατήσεις αποφασίστηκαν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, για την υπόθεση των οργανωμένων επιθέσεων που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμένεται να οδηγηθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Για την ίδια υπόθεση είχαν προηγηθεί έξι συλλήψεις, έπειτα από ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία και σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης. Τέσσερις από τους κατηγορουμένους είχαν εντοπιστεί στην Ηλεία και δύο στην Αχαΐα.

Οι δύο πρώτοι που απολογήθηκαν είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται οκτώ άτομα, ενώ για δύο ακόμη ταυτοποιημένους άνδρες είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, αφορούν συγκρότηση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοφορία πυροβόλου όπλου.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά τα επεισόδια σε καταστήματα της παραλιακής ζώνης. Σύμφωνα με τις αρχικές καταγγελίες, ομάδα ατόμων είχε επιτεθεί σε εργαζομένους, ιδιοκτήτες και παρευρισκομένους, ενώ ένας άνθρωπος είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.