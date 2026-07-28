Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Ακυρώνεται η παράσταση «Εγώ θα σας το πω!»

Λόγω τεχνικών προβλημάτων από την παραγωγή - Είχε προγραμματιστεί για τις 25-8-2026
Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η θεατρική επιθεώρηση με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω!» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου 2026 ακυρώνεται, λόγω τεχνικών προβλημάτων της παραγωγής, η οποία καθιστά ανέφικτη την πραγματοποίησή της εκτός έδρας.
Για τους κατόχους εισιτηρίων, η πίστωση των χρημάτων θα γίνει αυτόματα από την παραγωγή.
Στην συγκεκριμένη παράσταση με την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, παίζουν οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου.
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