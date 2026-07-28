Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Αναβάλλεται η παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τη Φαίη Ξυλά, αναβάλλεται, λόγω προβλήματος υγείας βασικού συντελεστή της.

Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραστάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί θα ισχύουν και για τις νέες ημερομηνίες. Όσοι κάτοχοι εισιτηρίων επιθυμούν, μπορούν να τα εξαργυρώσουν.

Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» έχει ανέβει σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα με τον αγαπητό Αιγιώτη ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.