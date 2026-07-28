Δίκη Τεμπών: Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο για τους 36- Διαμαρτυρίες συγγενών

Για τις 7 Σεπτεμβρίου διέκοψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μετά την ολοκλήρωση της απαγγελίας του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα.

Όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος του δικαστηρίου, κατά την επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα ανακοινωθούν οι μάρτυρες που πρόκειται να εξεταστούν.

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στελέχη της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι πράξεις και οι παραλείψεις που τους αποδίδονται συνδέονται, κατά περίπτωση, με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, τη μετάταξη και την τοποθέτηση του σταθμάρχη, την εποπτεία του δικτύου, τα μέτρα ασφαλείας στη γραμμή Λάρισα–Νέοι Πόροι και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση.

Από τους κατηγορουμένους, 33 αντιμετωπίζουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αποδιδόμενες πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, 35 πρόσωπα κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Στον σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας αποδίδεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν πραγματοποίησε αυτόματη χάραξη της διαδρομής, δεν ρύθμισε σωστά την κυκλοφορία με χειροκίνητο τρόπο και δεν επιβεβαίωσε από τον πίνακα χειρισμού την πορεία της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας, οι οποίοι φέρονται να αποχώρησαν πριν ολοκληρώσουν την υπηρεσία τους, καθώς και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας, για την τοποθέτηση του σταθμάρχη στη συγκεκριμένη βάρδια παρά την περιορισμένη εμπειρία του.

Σε δέκα στελέχη του ΟΣΕ αποδίδονται παραλείψεις σχετικά με τη μη αποκατάσταση βλαβών στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, τη μη επιβολή περιορισμών ταχύτητας και τη στελέχωση της νυχτερινής βάρδιας. Για 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, οι κατηγορίες σχετίζονται με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις.

Για το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R, ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντασης. Συγγενείς θυμάτων διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι τα δύο στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα, καθώς και επειδή στο υφιστάμενο κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνονται κατηγορίες σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί να εξετάσει μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας αιτήματα που αφορούν ενδεχόμενη αναβάθμιση κατηγοριών, την κλήση πρόσθετων μαρτύρων και την προσκόμιση νέων εγγράφων. Τα αιτήματα αναβολής της δίκης είχαν προηγουμένως απορριφθεί.