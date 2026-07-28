Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΤΖΟΥΝΤΙΘ ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗ

Eτών 72

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 & ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Κοιμητήριο Σαγεΐκων.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.30 π.μ.

Ο σύζυγος: Αντώνης

Τα παιδιά: Ανδρέας, Δημήτρης, Νάνσυ

Η εγγονή: Καλυψώ

Η αδελφή της: Σέριλ Κουΐκ

Τα ανίψια: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Φραγκούλης Αγουρίδης, Ανδρέας Αγουρίδης

Οι λοιποί συγγενείς: Αλέκος Λαμπρόπουλος, Παναγιώτα Αγουρίδη, Παναγιώτης Αγουρίδης

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Βαρβάρα

Τα παιδιά του: Βασίλης, Θεοδόσης, Ανδρέας και Μέρτσε, Παναγιώτης και Μαρίνα

Ο εγγονός του: Πέτρος

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΑΝΝΙΝΟ}

~•ΕΤΟΝ 86•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7/2026 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΙΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΝΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΝΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλ: 2610 430 141 · Κιν: 6937 009 978 - 6989 381 813 - 6978 069 382

24ωρη εξυπηρέτηση.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΛΙΑ

(ΕΤΩΝ 77)

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29/7/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πέτα Αχαΐας.

Τα παιδιά: Εμμανουήλ και Μαρία, Χαρίκλεια και Βασίλειος, Παναγιώτης και Αθανασία

Ευάγγελος

Τα εγγόνια: Γιώργος, Ανδριανή, Σπυριδούλα

Τα ανήψια και οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος

Ευβοίας 133, Ζαρουχλέικα – Πάτρα

Τηλ.: 2614 001431 – 6938 061071

24ωρη εξυπηρέτηση.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. ΝΤΟΡΛΗ



ΕΤΩΝ 59

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ανθούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Θεόδωρος, Ανδρέας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Ελένη & Γεώργιος Κόλλιας, Κυριάκος & Παναγούλα Ντόρλη, Ζωίτσα Μακρυγέννη, Μαρία & Δημήτριος Σταθακόπουλος, Αθηνά & Στέλιος Λάλος, Ζηνοβία χήρα Χαρ. Σχοινά, Λίτσα & Γεώργιος Κρικελόπουλος.



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΠΑΝΑΓ. ΚΑΡΜΑΛΗ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: Κων/να χήρα Αντ. Φερεντίνου, Μαρία και Γεώργιος Βάσσιος

Τα εγγόνια της: Ελένη και Γκάβιν, Παναγιώτης, Ηλίας

Τα αδέλφια της: Μαρίνα χήρα Νικ. Γιαννακόπουλου, Γεράσιμος Καρμαλής, Καλλιόπη χήρα Γεωργ. Καρμαλή, Μαρία χήρα Κων. Καρμαλή, Αθανασία χήρα Νικ. Σπανού, Βούλα χήρα Κων. Γιαννακόπουλου, Γιαννίτσα Καρμαλή, Γιώτα χήρα Κων. Καρμαλή

Η δισεγγονούλα της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑ

ΕΤΩΝ 99

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-7-2026 & ΩΡΑ 18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.30 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΟΥΣΙΑ

ΕΤΩΝ: 66

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Ελαιοχώρι Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελεθερία & Θωμάς Παπαντωνίου, Δημήτριος Μπούσιας

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Άνθιμος

Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευσταθία {χήρα} Βασ. Μπούσια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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