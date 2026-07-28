Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΤΖΟΥΝΤΙΘ ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗ
Eτών 72
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 & ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Κοιμητήριο Σαγεΐκων.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.30 π.μ.
Ο σύζυγος: Αντώνης
Τα παιδιά: Ανδρέας, Δημήτρης, Νάνσυ
Η εγγονή: Καλυψώ
Η αδελφή της: Σέριλ Κουΐκ
Τα ανίψια: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Φραγκούλης Αγουρίδης, Ανδρέας Αγουρίδης
Οι λοιποί συγγενείς: Αλέκος Λαμπρόπουλος, Παναγιώτα Αγουρίδη, Παναγιώτης Αγουρίδης
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Βαρβάρα
Τα παιδιά του: Βασίλης, Θεοδόσης, Ανδρέας και Μέρτσε, Παναγιώτης και Μαρίνα
Ο εγγονός του: Πέτρος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΑΝΝΙΝΟ}
~•ΕΤΟΝ 86•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7/2026 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΙΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΝΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΝΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ: 2610 430 141 · Κιν: 6937 009 978 - 6989 381 813 - 6978 069 382
24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29/7/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πέτα Αχαΐας.
Τα παιδιά: Εμμανουήλ και Μαρία, Χαρίκλεια και Βασίλειος, Παναγιώτης και Αθανασία
Ευάγγελος
Τα εγγόνια: Γιώργος, Ανδριανή, Σπυριδούλα
Τα ανήψια και οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος
Ευβοίας 133, Ζαρουχλέικα – Πάτρα
Τηλ.: 2614 001431 – 6938 061071
24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. ΝΤΟΡΛΗ
ΕΤΩΝ 59
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ανθούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Θεόδωρος, Ανδρέας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Ελένη & Γεώργιος Κόλλιας, Κυριάκος & Παναγούλα Ντόρλη, Ζωίτσα Μακρυγέννη, Μαρία & Δημήτριος Σταθακόπουλος, Αθηνά & Στέλιος Λάλος, Ζηνοβία χήρα Χαρ. Σχοινά, Λίτσα & Γεώργιος Κρικελόπουλος.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΠΑΝΑΓ. ΚΑΡΜΑΛΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά της: Κων/να χήρα Αντ. Φερεντίνου, Μαρία και Γεώργιος Βάσσιος
Τα εγγόνια της: Ελένη και Γκάβιν, Παναγιώτης, Ηλίας
Τα αδέλφια της: Μαρίνα χήρα Νικ. Γιαννακόπουλου, Γεράσιμος Καρμαλής, Καλλιόπη χήρα Γεωργ. Καρμαλή, Μαρία χήρα Κων. Καρμαλή, Αθανασία χήρα Νικ. Σπανού, Βούλα χήρα Κων. Γιαννακόπουλου, Γιαννίτσα Καρμαλή, Γιώτα χήρα Κων. Καρμαλή
Η δισεγγονούλα της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑ
ΕΤΩΝ 99
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-7-2026 & ΩΡΑ 18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.30 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ: 66
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29-7-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Ελαιοχώρι Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελεθερία & Θωμάς Παπαντωνίου, Δημήτριος Μπούσιας
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Άνθιμος
Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευσταθία {χήρα} Βασ. Μπούσια
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝ. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά του: Μαρία και Παναγιώτης Φωτομάρας, Παναγιώτης και Φωτεινή Καλφαγιάννη, Αναστάσιος και Πηνελόπη Καλφαγιάννη
Τα εγγόνια του: Ελένη και Δημήτρης, Αναστάσιος, Νικόλαος, Ευτάγγελος, Βασίλειος και Λίτσα, Πολυξένη
Η αδελφή του: Σταυρούλα χήρα Βασ. Γκότση
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-7-2026 & ΏΡΑ 12.30 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.00 μ.
Ο Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΤΙΜΟΛΕΩΝ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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