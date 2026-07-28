Ρόδος: Αδέρφια καταγγέλλουν τον πρώτο τους ξάδερφο ότι τους βίαζε όταν ήταν ανήλικοι

Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία έκαναν στις Αρχές της Ρόδου δύο αδέλφια, τα οποία είναι σήμερα 27 και 25 ετών.

Η 27χρονη και ο 25χρονος αδελφός της υποστηρίζουν ότι υπέστησαν γενετήσιες πράξεις όταν ήταν ανήλικα, κατονομάζοντας ως φερόμενο δράστη τον 29χρονο σήμερα πρώτο ξάδελφό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα περιστατικά που περιγράφουν φέρονται να συνέβησαν πριν από αρκετά χρόνια, σε περιοχή της Ρόδου. Τα δύο αδέλφια δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις.

Οι καταθέσεις τους ελήφθησαν παρουσία ψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε υποθέσεις αυτής της φύσης. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αναλυτικά όσα ανέφεραν, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των καταγγελλομένων.

Μετά την προσφυγή των δύο αδελφών στις Αρχές κινήθηκε προανακριτική διαδικασία. Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν είναι ο χρόνος και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να έγιναν οι πράξεις, αλλά και ο ακριβής νομικός χαρακτηρισμός τους.

Στο παρόν στάδιο δεν έχει γίνει γνωστή η θέση του 29χρονου για όσα του αποδίδονται.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης, το υλικό που θα συγκεντρωθεί αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.