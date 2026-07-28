Από τον Σεπτέμβριο ξανά τα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία- Τι ισχύει έως τότε

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να επανεκκινήσει η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στους δικαιούχους που είχαν ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα, μετά τη διακοπή που σημειώθηκε με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά τη συνάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η δράση δεν καταργείται. Θα συνεχιστεί με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η υποβολή, η εκκαθάριση και η εξόφληση των συνταγών θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Η δυνατότητα εκτέλεσης των σχετικών συνταγών σταμάτησε την 1η Ιουλίου, δημιουργώντας ένα μεταβατικό κενό για όσους βρίσκονταν ήδη σε θεραπεία. Η επανέναρξη τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο, χωρίς, πάντως, να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη νέα διαδικασία.

Το πρόγραμμα αφορά πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία και συνδυάζει τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή με ιατρική παρακολούθηση και καθοδήγηση. Με βάση το αρχικό πλαίσιο, δικαιούχοι είναι άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 40 ή με δείκτη από 37 έως 40 και σχετικές συννοσηρότητες. Η ένταξη και η θεραπεία πραγματοποιούνται με συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια και όχι με ελεύθερη διάθεση των σκευασμάτων.

Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει ότι το ευρύτερο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά σε νέα φάση, η οποία θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως το 2030 και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.

Παράλληλα, δρομολογείται η εξόφληση των φαρμακείων για τα φάρμακα που διέθεσαν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν οι φαρμακοποιοί, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του Αυγούστου.

Για τους ασθενείς που επηρεάζονται από την προσωρινή διακοπή, οι όποιες αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση ή την επανέναρξη της αγωγής πρέπει να λαμβάνονται σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό, καθώς ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας.