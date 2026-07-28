Βαρύ πένθος στη Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Λαμία ο αιφνίδιος θάνατος του 17χρονου Παναγιώτη, ο οποίος κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν με φίλους του σε πλατεία στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Οι φίλοι του ειδοποίησαν αμέσως συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν να του παρέχουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Λίγο αργότερα έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες συνέχισαν επί αρκετή ώρα τις προσπάθειες ανάνηψης και μετέφεραν τον μαθητή στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τη μάχη που έδωσαν διασώστες και υγειονομικοί, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο Παναγιώτης ήταν γιος εργαζόμενης στο 4ο ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τη μητέρα και τους συγγενείς του 17χρονου, δηλώνοντας ότι στέκεται στο πλευρό τους.

Ως ένδειξη πένθους, το 4ο ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων, στην οδό Αμφικτυόνων 15, θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσαν και οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένεια του μαθητή.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 17χρονο Παναγιώτη Παπαντζίμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην Αγριλιά Λαμίας.