Από το τυρί του Πολύφημου στα συμπόσια της Ιθάκης: Οι γεύσεις της «Οδύσσειας»

Κρέας ψημένο στη φωτιά, κρασί μέσα σε μεγάλους κρατήρες, ψωμί, τυρί και μέλι: οι εικόνες των γευμάτων στην «Οδύσσεια» είναι τόσο ζωντανές, ώστε μοιάζουν να ανοίγουν ένα παράθυρο στο τραπέζι της εποχής του Οδυσσέα.

Το ομηρικό έπος, ωστόσο, δεν αποτελεί κατά γράμμα διατροφικό ημερολόγιο. Αποτυπώνει κυρίως γιορτές, τελετουργικά γεύματα, φιλοξενίες και τραπέζια αρχόντων. Η καθημερινή τροφή των περισσότερων ανθρώπων ήταν πολύ πιο λιτή και εξαρτιόταν από την παραγωγή, την εποχή και την κοινωνική θέση κάθε οικογένειας.

Υπάρχει και μία ακόμη σημαντική χρονική απόσταση. Ο Όμηρος τοποθετεί τη δράση στον κόσμο των ηρώων που συνδέεται με την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αλλά τα έπη πήραν τη γνωστή μορφή τους αρκετούς αιώνες αργότερα, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. Επομένως, στις περιγραφές συνυπάρχουν παλαιότερες μνήμες και στοιχεία της εποχής του ποιητή.

Δημητριακά, η βάση της καθημερινής διατροφής

Το κριθάρι και το σιτάρι αποτελούσαν τον βασικό κορμό της διατροφής. Καταναλώνονταν ως ψωμί, χυλός ή άλλα απλά παρασκευάσματα από αλεύρι. Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα δημητριακά πρόσφεραν μεγάλο μέρος της καθημερινής ενέργειας.

Οι πινακίδες της Γραμμικής Β από τα μυκηναϊκά ανάκτορα περιλαμβάνουν καταγραφές σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων. Δεν αποτελούν συνταγολόγια, αλλά επιβεβαιώνουν τη σημασία τους για την οικονομία και τον ανεφοδιασμό των ανακτόρων.

Όσπρια και καρποί της γης

Φακές, μπιζέλια και άλλα όσπρια συμπλήρωναν τη διατροφή, παρέχοντας πολύτιμη φυτική πρωτεΐνη. Άγρια χόρτα, βολβοί, κρεμμύδια και σκόρδα πρέπει επίσης να είχαν θέση στο καθημερινό τραπέζι, χωρίς πάντοτε να αφήνουν τόσο ευδιάκριτα αρχαιολογικά ίχνη.

Τα σύκα και τα σταφύλια καταναλώνονταν φρέσκα ή αποξηραμένα, ενώ καρποί και ξηροί καρποί μπορούσαν να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους μικρότερης παραγωγής.

Ελαιόλαδο και κρασί

Το ελαιόλαδο και το κρασί ήταν δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα του αιγαιακού κόσμου. Αρχαιολογικά κατάλοιπα, αγγεία μεταφοράς και γραπτές καταγραφές δείχνουν ότι η παραγωγή και η διακίνησή τους βρίσκονταν συχνά υπό τον έλεγχο των μυκηναϊκών ανακτόρων.

Το λάδι χρησιμοποιούνταν στη διατροφή, αλλά και για φωτισμό, καλλωπισμό ή τελετουργικούς σκοπούς. Το κρασί είχε ξεχωριστή θέση στα γεύματα και στις κοινωνικές συναθροίσεις. Στην «Οδύσσεια» διαδραματίζει και καθοριστικό αφηγηματικό ρόλο, καθώς ο Οδυσσέας μεθά τον Πολύφημο προτού τον τυφλώσει και διαφύγει από τη σπηλιά του.

Το τυρί του Πολύφημου

Μία από τις γνωστότερες διατροφικές εικόνες του έπους βρίσκεται στη σπηλιά του Κύκλωπα. Εκεί ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του βλέπουν δοχεία γεμάτα γάλα, αρνιά, κατσίκια και τυριά τοποθετημένα σε ράφια.

Η σκηνή αντανακλά τη μεγάλη σημασία της κτηνοτροφίας και της τυροκομίας. Το πρόβειο και κατσικίσιο γάλα μπορούσε να μετατραπεί σε τυρί, προϊόν που διατηρούνταν περισσότερο και μεταφερόταν ευκολότερα από το φρέσκο γάλα.

Το κρέας δεν ήταν καθημερινή πολυτέλεια για όλους

Στα ομηρικά έπη οι ήρωες καταναλώνουν συχνά ψητό κρέας. Βόδια, πρόβατα, κατσίκια και χοίροι σφάζονται σε θυσίες, γιορτές ή επίσημα γεύματα, ενώ η προσφορά φαγητού αποτελεί βασικό μέρος της φιλοξενίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι έτρωγαν κρέας καθημερινά. Οι συχνές αναφορές του Ομήρου συνδέονται κυρίως με τον κόσμο των ηρώων, των ανακτόρων και των τελετουργικών συμποσίων. Τα ζωικά οστά που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν την κατανάλωσή του, αλλά δείχνουν επίσης διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τόπο και την κοινωνική ομάδα.

Τα ψάρια και το παράδοξο του Ομήρου

Παρότι το Αιγαίο περιβάλλει τον κόσμο της «Οδύσσειας», το ψάρι δεν παρουσιάζεται ως εκλεκτό γεύμα των ηρώων. Στο έπος εμφανίζεται συχνότερα όταν οι ταξιδιώτες έχουν εξαντλήσει τις προμήθειές τους και αναγκάζονται να ψαρέψουν.

Η περιορισμένη παρουσία του στο κείμενο δεν αποδεικνύει ότι οι πραγματικές παράκτιες κοινότητες απέφευγαν τα ψάρια. Η αλιεία και τα θαλασσινά είχαν διαφορετική σημασία από περιοχή σε περιοχή, ενώ τα μικρά οστά ψαριών δεν διατηρούνται ούτε εντοπίζονται πάντοτε εύκολα στις ανασκαφές.

Μέλι αντί για ζάχαρη

Η ζάχαρη ήταν άγνωστη στον μυκηναϊκό και στον ομηρικό κόσμο. Τη γλυκιά γεύση έδιναν κυρίως το μέλι, τα σύκα, τα σταφύλια και άλλα ώριμα ή αποξηραμένα φρούτα. Το μέλι χρησιμοποιούνταν στη διατροφή, αλλά είχε και τελετουργική αξία.

Από το τραπέζι της εποχής απουσίαζαν φυσικά προϊόντα που έφτασαν πολύ αργότερα στην Ευρώπη, όπως η ντομάτα, η πατάτα, η πιπεριά, το καλαμπόκι και το κακάο.

Οι λωτοί και η τροφή της λησμονιάς

Ανάμεσα στις πιο μυστηριώδεις τροφές του έπους βρίσκεται ο λωτός των Λωτοφάγων. Όποιος τον δοκίμαζε ξεχνούσε την πατρίδα και την επιθυμία της επιστροφής.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα πραγματικά φυτά ως πιθανές ταυτίσεις. Καμία εξήγηση, όμως, δεν θεωρείται οριστική. Στο πλαίσιο του έπους ο λωτός λειτουργεί κυρίως συμβολικά, ως τροφή της λήθης και ως ακόμη ένα εμπόδιο στον νόστο του Οδυσσέα.

Η πραγματική διατροφή του μυκηναϊκού και του πρώιμου ελληνικού κόσμου ήταν, τελικά, περισσότερο φυτική και εποχική από όσο αφήνουν να εννοηθεί τα πλούσια ομηρικά συμπόσια. Δημητριακά, όσπρια, ελιές, λάδι, φρούτα, κρασί και γαλακτοκομικά συγκροτούσαν τον βασικό κορμό της, ενώ το κρέας αποκτούσε ξεχωριστή θέση στις γιορτές, στις θυσίες και στα τραπέζια των ισχυρών.