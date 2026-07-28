Φωτιά κοντά σε κατοικίες στην Πάρο: Εντολή απομάκρυνσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Πάρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καμπί.

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου και της παρουσίας διάσπαρτων κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή, ενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 14:40 το 112. Οι πολίτες που βρίσκονται στον Άγιο Χαράλαμπο Καμπί, στο Μπούγαδο και στην Ανερατζιά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Αλυκή, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.

Στην κατάσβεση συνδράμει και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.