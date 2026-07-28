Βουλή: Νέα επίθεση Κυριαζίδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου- «Της εξέφρασα μία ευχή, μεγάλωσε μέσα στη χλίδα»

Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, στη Βουλή μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού, όταν η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε εκ νέου στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει προς εκείνη ο κ. Κυριαζίδης τον Μάρτιο του 2025.

Παίρνοντας τον λόγο, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι δεν είχε προσβάλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά της είχε εκφράσει «μία ευχή». Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου και ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ τους.

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Κυριαζίδης έκανε προσωπικές αναφορές στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μεγάλωσε μέσα στη χλιδή». Παράλληλα, ανέφερε ότι η ίδια δεν μπορεί να γνωρίζει τις δυσκολίες τις οποίες, όπως είπε, αντιμετώπισαν άλλοι άνθρωποι στη ζωή τους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε στις αναφορές του βουλευτή και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι ανέχεται επιθέσεις σε βάρος της. Αναφέρθηκε, επίσης, στη διαγραφή του κ. Κυριαζίδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος μετά το περιστατικό του 2025 και στη μετέπειτα επιστροφή του.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία πήρε αποστάσεις από τις προσωπικές αναφορές και σημείωσε ότι δεν συμφωνεί με χαρακτηρισμούς ή επιθέσεις που αφορούν την οικογενειακή και προσωπική διαδρομή πολιτικών προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025 ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε πει από τα έδρανα προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάνε κανένα παιδί». Μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί, είχε ζητήσει συγγνώμη και είχε διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Στις 8 Οκτωβρίου 2025 επανεντάχθηκε στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος. Την επομένη είχε υποστηρίξει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η αρχική του φράση είχε παραποιηθεί και μπορούσε να εκληφθεί ως «ευχή».

Η σημερινή επαναφορά του θέματος οδήγησε σε έναν ακόμη γύρο έντασης στην Ολομέλεια, με την αντιπαράθεση να μεταφέρεται από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σε προσωπικό επίπεδο.