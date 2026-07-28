Άστρος Αρκαδίας: Πέταξαν νεκρό σκύλο με σύρμα στον λαιμό σε κάδο- Το βίντεο που εξετάζεται

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό με θύμα έναν σκύλο προκαλεί οργή και έντονη ανησυχία στο Άστρος Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το νεκρό ζώο εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων, έχοντας σύρμα περασμένο γύρω από τον λαιμό του. Το εύρημα κινητοποίησε κατοίκους και ανθρώπους που ασχολούνται με την προστασία των ζώων, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα ενδέχεται να αποτελέσει υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Όπως αναφέρεται στο eReportaz, στις εικόνες φέρεται να έχει καταγραφεί ένας άνδρας την ώρα που πετά το νεκρό ζώο στον κάδο.

Το βιντεοληπτικό υλικό αναμένεται να εξεταστεί, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του άνδρα αλλά και να αποσαφηνιστεί εάν συνδέεται με τον θάνατο του σκύλου ή αποκλειστικά με την απόρριψη του σώματός του.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η κτηνιατρική εξέταση, καθώς από τα ευρήματά της μπορεί να προσδιοριστούν η αιτία και ο χρόνος θανάτου του ζώου. Το σύρμα στον λαιμό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί επισήμως.