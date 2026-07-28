Χρήστος Μπούρας: «Η απάντηση στο δημογραφικό είναι η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου»

Το δημογραφικό πρόβλημα, η προσέλκυση ξένων φοιτητών, οι επίτιμες καθηγητικές αναγορεύσεις και η διατήρηση των δεσμών με τους αποφοίτους βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το Welcome UP 2026.

«Το δημογραφικό θα φτάσει και στα πανεπιστήμια»

Αναφερόμενος στις φετινές εγγραφές, ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται περίπου 4.700 πρωτοετείς φοιτητές ετησίως, αριθμός που παραμένει σχεδόν σταθερός μετά και τις μετεγγραφές.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το δημογραφικό αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανώτατη εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια.

«Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές, το δημογραφικό πρόβλημα θα μας επηρεάσει όλους. Βλέπουμε ήδη να κλείνουν νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Αυτή η πραγματικότητα θα φτάσει αναπόφευκτα και στα πανεπιστήμια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, το Πανεπιστήμιο Πατρών εκτιμά ότι δεν θα πληγεί στον ίδιο βαθμό με άλλα ιδρύματα, ωστόσο έχει ήδη σχεδιάσει τη στρατηγική του για τη διεθνοποίηση.

Στόχος η προσέλκυση φοιτητών από την Κίνα

Ο πρύτανης αποκάλυψε ότι σήμερα λειτουργούν τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα προστεθούν ακόμη δύο.

Επόμενος στόχος, όπως είπε, είναι οι φοιτητές αυτών των προγραμμάτων να συνεχίσουν μέρος των σπουδών τους στην Πάτρα.

«Πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων των φορέων θα το πετύχουμε. Είμαι αισιόδοξος, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να λέω δημόσια τα πράγματα όπως είναι», τόνισε.

Επίτιμοι καθηγητές ο Κώστας Γαβράς και ο Kevin Featherstone

Ο κ. Μπούρας ανακοίνωσε ακόμη ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών προχωρά σε δύο σημαντικές τιμητικές διακρίσεις.

Όπως γνωστοποίησε, ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, ενώ ο καθηγητής Kevin Featherstone θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ο πρύτανης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι και οι δύο θα βρεθούν στην Πάτρα μέχρι το τέλος του έτους για την επίσημη τελετή αναγόρευσής τους.

Ενισχύονται οι δεσμοί με τους αποφοίτους

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην προσπάθεια επανασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται συστηματικά μεγάλες συναντήσεις αποφοίτων.

Φέτος, όπως ανέφερε, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των πρώτων αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι εισήχθησαν το 1977, όταν ιδρύθηκε το Τμήμα, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις προγραμματίζονται και για αποφοίτους των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

«Οι απόφοιτοί μας αποτελούν ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο του Πανεπιστημίου Πατρών. Πολλοί κατέχουν σήμερα σημαντικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το Ίδρυμα και επιστρέφουν για να προσφέρουν», κατέληξε ο Χρήστος Μπούρας.







