Διάκριση για το ΕΑΠ: Η EADTU αναγνωρίζει την πρόοδό του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση εξασφάλισε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς έλαβε θετική τελική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (EADTU).

Η διεθνής επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας E-xcellence Label στο ΕΑΠ, αναγνωρίζοντας τη συνολική πρόοδο και τη συστηματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού του έργου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το ΕΑΠ, αναφέρει: "Θετική τελική αξιολόγηση έλαβε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (EADTU), κατόπιν αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε σε ιδρυματικό επίπεδο και αφορούσε το σύνολο της λειτουργίας του. Η διεθνής επιτροπή αξιολόγησης κατέληξε στην εισήγηση απονομής του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας E-xcellence Label στο Ε.Α.Π.

Το E-xcellence Label της EADTU αποτελεί ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για την ανοικτή, εξ αποστάσεως και ψηφιακή εκπαίδευση και αναγνωρίζει ιδρύματα που διακρίνονται για τη συστηματική προσέγγισή τους στη διασφάλιση και τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου. Η συμμετοχή του ΕΑΠ στη διαδικασία αξιολόγησης αποτέλεσε πρωτοβουλία της Πρυτανικής Αρχής, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη συνεχή ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση εξελίχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και περιέλαβε διαδοχικά στάδια τεκμηρίωσης, αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος και υπό την εποπτεία εξωτερικών αξιολογητών.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αξιολογήσεις, που αφορούσαν επιμέρους Προγράμματα Σπουδών, η πρόσφατη διαδικασία εξέτασε το Πανεπιστήμιο σε ιδρυματικό επίπεδο, καλύπτοντας συστηματικά όλες τις όψεις της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού του έργου. Η θετική της έκβαση συνιστά αναγνώριση της συνολικής πορείας ανάπτυξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσής του στη διασφάλιση της ποιότητας.

Στην τελική της έκθεση, η διεθνής επιτροπή εμπειρογνωμόνων της EADTU αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια και επισημαίνει ότι έχει εξελιχθεί από ένα μοντέλο με αποσπασματικές πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής μάθησης σε ένα ολοκληρωμένο, ώριμο και προσανατολισμένο στην ποιότητα περιβάλλον ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ουσιαστική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και στη συνολική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος.

Η θετική αυτή αξιολόγηση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου και επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του ΕΑΠ στη διαρκή αναβάθμιση των σπουδών και των υπηρεσιών που προσφέρει".