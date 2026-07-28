Πάτρα: Τι κρύβεται πίσω από την επιχείρηση στην Οβρυά; Ποιες υποθέσεις εξετάζει το «Ελληνικό FBI»

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 30χρονος, γνωστός στις Αρχές, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικία στην Οβρυά Πατρών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή ως «ελληνικό FBI».

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Πατρών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 30χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη φερόμενη εμπλοκή του σε υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, εξετάζεται η σύνδεσή του με το αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 7 Απριλίου 2026 στην περιοχή Σούλι της Πάτρας.

Τότε είχαν πέσει πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα ένας 22χρονος να τραυματιστεί στα πόδια. Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, να σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιείται ενώ οι διωκτικές Αρχές διερευνούν σειρά περιστατικών βίας που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στην Πάτρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται εκβιασμοί, επιθέσεις σε ανθρώπους και επιχειρήσεις, εμπρησμοί οχημάτων και περιστατικά που φέρονται να συνδέονται με αντιπαράθεση ομάδων για τον έλεγχο δραστηριοτήτων στη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά οκτώ άτομα. Καθοριστική θεωρείται η αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και η αναγνώριση χαρακτηριστικών και τατουάζ προσώπων που εμφανίζονται στα βίντεο.

Οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.