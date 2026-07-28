Πάτρα: Επιστολή Πελετίδη σε Μενδώνη για το παλαιό κτίριο του Λιμεναρχείου Πατρών

Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έστειλε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με θέμα το παλαιό κτίριο του Λιμεναρχείου Πατρών, ενόψει της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει: «Εκπροσωπώντας τον Δήμο Πατρέων και με ευθύνη απέναντι στους δημότες, σας απευθύνομαι και σας καλώ να εξετάσετε το ζήτημα που σχετίζεται με την εισαγωγή και συζήτηση του θέματος που αφορά το πρώην Λιμεναρχείο Πατρών στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ενόψει της τελικής απόφασης που επίκειται. Πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για το μέλλον και την ασφάλεια της πόλης μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα την προμελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου μπροστά από το ιστορικό κέντρο (Μώλος Αγίου Νικολάου – Ιχθυόσκαλα). Τον Νοέμβριο του 2026 πρόκειται να παραδοθεί η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δυστυχώς, αυτή η ιστορική εξέλιξη απειλείται από μια ενδεχόμενη απόφαση κήρυξης του κτιρίου σε νεότερο μνημείο. Παρά τον σεβασμό που τρέφουμε προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής μας μια κραυγαλέα αντίφαση: την κρίσιμη στιγμή που η Πάτρα είναι έτοιμη να έρθει σε επαφή με τη θάλασσα, εμφανίστηκαν αιφνιδίως πολλοί όψιμοι «υποστηρικτές» του εν λόγω κτιρίου.

Το κτίριο εκκενώθηκε το 2008 λόγω του σεισμού, ενώ οι διαμαρτυρίες για τη στατικότητά του προϋπήρχαν αυτού. Έκτοτε, πέρασαν ολόκληρες περίοδοι δημοτικών αρχών — όπως η περίοδος σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου επί δημαρχίας Α. Φούρα και η έγκρισή του το 2011 επί δημαρχίας Ι. Δημαρά—κατά τις οποίες το κτίριο είχε κριθεί κατεδαφιστέο. Σε όλο αυτό το διάστημα των 18 ετών, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να κηρυχθεί μνημείο ή να βρεθούν χρηματοδοτήσεις για την αποκατάστασή του. Η ξαφνική αυτή «ανησυχία» εκδηλώνεται μόνο τώρα, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην ανάπτυξη της πόλης.

Το κυριότερο ζήτημα, όμως, είναι η ασφάλεια των πολιτών. Η υφιστάμενη έκθεση επικινδυνότητας του κτιρίου είναι σαφής και δεν αμφισβητείται από κανέναν, γεγονός, που συνομολογήθηκε και από τα ίδια τα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποίησαν στον χώρο στις 24 Ιουλίου 2026. Με δεδομένη αυτή την κοινή διαπίστωση, αναδεικνύεται με τον πιο δραματικό τρόπο το βάρος της ποινικής και αστικής ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού πολιτών από μια ενδεχόμενη κατάρρευση.

Στο κτίριο αυτό, παρά τα μέτρα αποτροπής εισόδου που έχουν ληφθεί, συνεχίζουν να εισέρχονται πρόσωπα τα οποία είναι αδύνατον να ελέγξουμε. Την ίδια στιγμή, είναι απαγορευτικό και αδύνατον να τοποθετήσουμε φύλακες στην περιοχή, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο τη δική τους ζωή λόγω της διαπιστωμένης στατικής αστάθειας και του κινδύνου κατάρρευσης.

Μέσω της παρέμβασής μου αυτής, ενόψει της τελικής απόφασης του Συμβουλίου, ζητώ την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες. Είναι επιτακτική ανάγκη να μας δοθεί έγκαιρα η δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες ασφαλούς κατεδάφισής του, διασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών και την υλοποίηση της ανάπλασης.

Σας καλώ να εξετάσετε το θέμα με απόλυτη αντικειμενικότητα, μακριά από άλλες σκοπιμότητες».