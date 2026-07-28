Διπλή παρουσία ο ΝΟΠ στην 15άδα της Εθνικής Παίδων για το Παγκόσμιο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Λαμπάτος ανακοίνωσε τους 15 αθλητές που θα συγκροτήσουν την Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 που θα μας εκπροσωπήσει στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα («World Aquatics Μen’s U16 Water Polo Championships2026»), που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, από 3 έως 9 Αυγούστου 2026.

Είναι οι:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΜΙΣΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:

ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ :

Ηλίας Ζαφείρης

Διονύσης Τουντόπουλος

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:

ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΛΙΤΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ



ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

ΑΛΜΠΕΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΟΚ:

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΚΑΡΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Την ομάδα θα συνοδεύουν, εκτός από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Λαμπάτο, ο συνεργάτης του Γιάννης Πρίμπας, ο Φυσιοθεραπευτής Ανδρέας Τζανής και ο αρχηγός αποστολής το μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕ και πρώην πρόεδρος του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Αλέξανδρος Χατζηγούλας. Η αποστολή θα αναχωρήσει την Κυριακή 2/8.

Ναυτικός Όμιλος Πατρών - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους αθλητές του Ομίλου, Ηλία Ζαφείρη και Διονύση Τουντόπουλο, για την κλήση τους στην Εθνική Ομάδα Παίδων, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου 2026.

Η επιλογή τους αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του ταλέντου που επιδεικνύουν καθημερινά, ενώ παράλληλα συνιστά ιδιαίτερη τιμή τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Όμιλό μας.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στη σπουδαία αυτή διοργάνωση, με υγεία, δύναμη και πολλές διακρίσεις, εκπροσωπώντας επάξια τα ελληνικά χρώματα.

Ο ΝΟΠ θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια τους αθλητές του και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού υγρού στίβου, με υπερηφάνεια για τις επιτυχίες των παιδιών του και με σταθερή προσήλωση στην ανάδειξη νέων πρωταγωνιστών του αθλήματος.