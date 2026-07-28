Η Σία Αναγνωστοπούλου για τους θανάτους στις Φυλακές Αγ. Στεφάνου: Η πολιτική αδράνεια στοιχίζει ανθρώπινες ζωές

Σφοδρή κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ασκεί η βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη δηλητηρίαση τριών κρατουμένων και τους συνολικά δέκα θανάτους των τελευταίων μηνών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου.

Ζητά την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών, την απόδοση ευθυνών, την ενίσχυση του καταστήματος με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό και αυστηρότερους ελέγχους για τη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, η Σία Αναγνωστοπούλου, σε δήλωσή της, αναφέρει: "Οι αποκαλύψεις για τη δηλητηρίαση τριών κρατουμένων από επικίνδυνες ουσίες, ανάμεσα στους δέκα συνολικά θανάτους των τελευταίων μηνών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου, αποτυπώνουν την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Απέναντι σε αυτή τη δραματική κατάσταση , η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιλέγει σταθερά την επανάληψη τυποποιημένων απαντήσεων, εμμένοντας στις διαβεβαιώσεις ότι «παρακολουθεί το θέμα».

Όμως, η επίκληση της παρακολούθησης, χωρίς τη λήψη κανενός δραστικού μέτρου, συνιστά καθαρή πολιτική υπεκφυγή, την ώρα που το αμείλικτο ερώτημα παραμένει: πώς εισέρχονται και διακινούνται ανεμπόδιστα θανατηφόρες ουσίες μέσα σε ένα κατάστημα κράτησης; Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν σηκώνει γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση όλων των περιστατικών με άμεση απόδοση ευθυνών, την ουσιαστική στελέχωση με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό και την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων για να μπει τέλος στη διακίνηση ουσιών. Η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη".