Τα μνημεία και η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν πωλούνται

Η «μεσίτρια» των μνημείων μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υπουργός (υποτίθεται) Πολιτισμού κα Μενδώνη, κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη βγάζει τα «χρυσαφικά» της χώρας προς πώληση.

Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, με το μανδύα της αξιοποίησης, έρχεται με την «Ανώνυμη Εταιρία», στο όνομα μιας δήθεν αναπτυξιακής δυναμικής, να σαρώσει ό,τι έχει μείνει από αυτή η κυβέρνηση ακόμη όρθιο.

Η εισαγωγή εμπορικής λογικής ιδιωτικής εταιρείας στη διαχείριση των μνημείων και των μουσείων ενέχει όπως όλες οι πολιτικές αυτής της κυβέρνησης και αυτής της υπουργού μεγάλο κίνδυνο ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να αποδυναμώσει τον επιστημονικό και δημόσιο έλεγχο προς όφελος ιδιωτών.

Μπορεί να μας απαντήσει η κα Μενδώνη:

- ποιος θα αποφασίζει για τις εμπορικές συνεργασίες;

- ποια θα είναι τα όρια στις παραχωρήσεις υπηρεσιών;

- πώς θα ελέγχονται τα οικονομικά;

- θα υπάρχει επαρκής κοινοβουλευτικός και κοινωνικός έλεγχος;

- ποιο θα είναι το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού; Οι συμβάσεις θα είναι ίδιες με το υπόλοιπο προσωπικό του ΥΠΠΟ, ή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο εργασιακό «δούρειο ίππο»;

- ποιος θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται τα ψηφιακά και άλλα δεδομένα και την παραχώρησή τους σε ιδιώτες;

- Αφού, λόγω εσόδων δίνεται προτεραιότητα στους χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας, τι θα γίνει με αυτούς που δεν είναι οικονομικά αποδοτικοί, αλλά έχουν μεγάλη ιστορική ή επιστημονική αξία;

Επιπλέον, με την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στον νέο φορέα, αυτός αποκτά σημαντική επιρροή σε έναν τομέα που παραδοσιακά ανήκει στον πυρήνα της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής.

Επομένως:

- Ποιος καθορίζει το όριο ανάμεσα στην ανάδειξη και στην εμπορευματοποίηση;

- Πού σταματά η οικονομική διαχείριση και πού αρχίζει η άσκηση πολιτιστικής πολιτικής;

Μια εταιρική δομή μπορεί να είναι πιο ευέλικτη, αλλά όπως έχει δείξει η ίδια η ζωή, λειτουργεί με μικρότερη δημόσια λογοδοσία.

Η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη έλεγε: «Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί στον πολιτισμό. Η Ελλάδα, αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε ΚΑΝΕΙΣ»…