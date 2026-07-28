«Ζευγάρωσε» τις νίκες της η Ελλάδα, με τετράσφαιρη Καραμπέτσου

PYTHIA CUP 2026
Σκορ και θέαμα στο κολυμβητήριο της Ιτέας, με την Εθνική μας ομάδα πόλο Νέων Γυναικών Κ20 να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη της, σε σύνολο τριών αναμετρήσεων, στο «PYTHIA CUP 2026-WOMEN U20», το μεσημέρι της Τρίτης (28/7).
Το σύνολο του Φώντα Λεμπέση κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να επιβληθεί της Ρωσίας με το χορταστικό 21-19.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (29/7) στις 09:00 το πρωί την Κροατία και λίγες ώρες αργότερα (20:30) την Ολλανδία.
Οι διεθνείς μας ήταν καλύτερες στο ξεκίνημα του αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν με 4-1 στα πρώτα τρία λεπτά. Ωστόσο, στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι ρωσίδες ήταν πιο αποτελεσματικές και με ένα επιμέρους σκορ 7-3 πέρασαν μπροστά με 10-8, ενώ διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου (12-10).
Η Εθνική μας, όμως, είχε την... απάντηση, αφού με όπλο την άμυνά της έκανε σερί 4-0 και μετέτρεψε το 13-14 σε 17-14 στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου, ενώ η διαφορά έφθασε ακόμη και το +4 (21-17) στο τελευταίο δίλεπτο.
Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα με τέσσερα γκολ ήταν η Αριάδνη Καραμπέτσου η οποία μια ημέρα νωρίτερα είχε γενέθλια.
Οι δηλώσεις από την Αριάδνη Καραμπέτσου, την σπουδαία πολίστρια με καταγωγή από την Πάτρα:
ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ
Βολές κατά ριπάς… Εύκολο έργο είχε η Εθνική μας ομάδα Νέων Γυναικών Κ20 με αντίπαλο το Ισραήλ, το βράδυ της Δευτέρας (27/7), αφού επιβλήθηκε με 22-8, στο δεύτερο παιχνίδι της για το «PYTHIA CUP 2026-WOMEN U20», το οποίο φιλοξενείται στο κολυμβητήριο της Ιτέας.
Το ελληνικό συγκρότημα που μετράει μια νίκη σε δύο αγώνες, θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (28/7) στις 10:30 το πρωί την Ρωσία, που ξεκίνησε με δύο επιτυχίες στο τουρνουά.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Φώντας Λεμπέσης είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, χρησιμοποίησε για αρκετό χρονικό διάστημα τις μικρότερες σε ηλικία παίκτριες και, σίγουρα, έμεινε ευχαριστημένος από το πάθος και τη σοβαρότητά τους, κυρίως, στον αμυντικό τομέα.
Η Εθνική μας έδειξε τις διαθέσεις της από το ξεκίνημα της αναμέτρησης όταν προηγήθηκε με 5-0 (τέσσερα γκολ η Κρασσά), ενώ στη συνέχεια άρχισε, σταδιακά, να ανεβάζει τη διαφορά στο σκορ φθάνοντας στο τελικό 22-8 (+14).
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραραν συνολικά δέκα παίκτριες με τις Μπέτα και Κρασσά να πετυχαίνουν από τέσσερα γκολ έκαστη.
ΙΣΡΑΗΛ – ΕΛΛΑΔΑ 8-22
Οκτάλεπτα: 1-5, 2-7, 4-5, 1-5
ΕΛΛΑΔΑ (Λεμπέσης): Σάλεχ, Κουτσαντά, Καπετοπούλου 1, Φουράκη 2, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μ. Παπαδοπούλου, Σταυρίδου 3, Μπέτα 4, Τσιουγκρή 1, Κρασσά 4, Καραγιάννη 2, Καραμπέτσου, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2, Σαουλίδη 2.
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