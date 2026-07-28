«Ζευγάρωσε» τις νίκες της η Ελλάδα, με τετράσφαιρη Καραμπέτσου

Σκορ και θέαμα στο κολυμβητήριο της Ιτέας, με την Εθνική μας ομάδα πόλο Νέων Γυναικών Κ20 να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη της, σε σύνολο τριών αναμετρήσεων, στο «PYTHIA CUP 2026-WOMEN U20», το μεσημέρι της Τρίτης (28/7).

Το σύνολο του Φώντα Λεμπέση κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να επιβληθεί της Ρωσίας με το χορταστικό 21-19.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (29/7) στις 09:00 το πρωί την Κροατία και λίγες ώρες αργότερα (20:30) την Ολλανδία.

Οι διεθνείς μας ήταν καλύτερες στο ξεκίνημα του αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν με 4-1 στα πρώτα τρία λεπτά. Ωστόσο, στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι ρωσίδες ήταν πιο αποτελεσματικές και με ένα επιμέρους σκορ 7-3 πέρασαν μπροστά με 10-8, ενώ διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου (12-10).

Η Εθνική μας, όμως, είχε την... απάντηση, αφού με όπλο την άμυνά της έκανε σερί 4-0 και μετέτρεψε το 13-14 σε 17-14 στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου, ενώ η διαφορά έφθασε ακόμη και το +4 (21-17) στο τελευταίο δίλεπτο.

Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα με τέσσερα γκολ ήταν η Αριάδνη Καραμπέτσου η οποία μια ημέρα νωρίτερα είχε γενέθλια.

Οι δηλώσεις από την Αριάδνη Καραμπέτσου, την σπουδαία πολίστρια με καταγωγή από την Πάτρα: