Χριστίνα Αλεξοπούλου: Νέα οικονομική ενίσχυση για τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Με αφορμή τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση του θεσμού των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε:

«Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των χωριών μας στην Αχαΐα και καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τη μηνιαία αποζημίωσή τους, με ένα δικαιότερο σύστημα που λαμβάνει υπόψη και την απόσταση κάθε κοινότητας από την έδρα του δήμου, αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση του έργου και της ευθύνης που αναλαμβάνουν.

Εξίσου σημαντική είναι και η καθιέρωση της υποχρεωτικής πάγιας προκαταβολής για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με δυνατότητα απόδοσής της δύο φορές τον χρόνο. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει στους Προέδρους μεγαλύτερη ευελιξία και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν άμεσα μικρές αλλά ουσιαστικές ανάγκες της καθημερινότητας, χωρίς περιττές καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Παράλληλα, εκτιμώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα εξετάσει το θέμα της φορολόγησης των νέων εξόδων παράστασης, ώστε η ενίσχυση που αποφασίστηκε να αποδίδεται στο σύνολό της στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και να υπηρετεί πλήρως τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε.

Η ενίσχυση των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων είναι στρατηγική επιλογή για ισχυρότερη αυτοδιοίκηση. Αποτελεί επένδυση στη βιωσιμότητα της ελληνικής περιφέρειας, στην κοινωνική συνοχή και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πολύ απλά, προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο.

Η ανάπτυξη της περιφέρειας και η παραμονή των νέων στον τόπο τους είναι εθνικό στοίχημα και προϋπόθεση για μια Ελλάδα που αναπτύσσεται ισόρροπα, με ευκαιρίες για όλους, σε κάθε γωνιά της χώρας και της Αχαΐας».