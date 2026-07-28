Πάτρα: Κλειστό για σχεδόν όλο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Φωκαίας

Κλειστό θα παραμείνει για σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, το οποίο στεγάζεται στην οδό Φωκαίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, το παράρτημα δεν θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 3 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν η ετήσια απολύμανση και ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων.

Το παράρτημα βρίσκεται στη Φωκαίας 26, στον τρίτο όροφο, στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπενθυμίζεται ότι το κεντρικό κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών παραμένει κλειστό για το αναγνωστικό κοινό λόγω των εργασιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.