Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο- Αναφορές για νεκρούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο Κασίμα της επαρχίας Κουμαμότο, στη νότια Ιαπωνία, μετά την έκρηξη και τη μερική κατάρρευση εμπορικού κέντρου, λίγη ώρα αφότου ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ιαπωνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών, τμήμα του δεύτερου ορόφου εμπορικής εγκατάστασης κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Το Reuters μετέδωσε ότι πρόκειται για το εμπορικό κέντρο Aeon. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι πελάτες και εργαζόμενοι άρχισαν να απομακρύνονται αμέσως μετά την κύρια δόνηση, ενώ τα αίτια της έκρηξης που ακολούθησε δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Κάτοικος που βρισκόταν σε επιχείρηση περίπου 300 μέτρα μακριά περιέγραψε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή.

Παρά τις αρχικές αναφορές περί θυμάτων, μέχρι την τελευταία επίσημη ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών. Οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν τις ανθρώπινες απώλειες και το εύρος των καταστροφών. Τουλάχιστον 50 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για τραυματισμούς επιβατών σε αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα, είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων και έφθασε στη μέγιστη ένταση 7 της ιαπωνικής κλίμακας στις περιοχές Ούκι και Χικάουα. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προσδιόρισε το μέγεθός της σε 7,1, ενώ η αντίστοιχη μέτρηση ροπής ήταν 6,8.

Ο σεισμός προκάλεσε πυρκαγιές και καταρρεύσεις κτιρίων, άνοιξε μεγάλες ρωγμές σε δρόμους και προκάλεσε ζημιές σε γέφυρες. Τμήματα των πέτρινων τειχών του ιστορικού κάστρου Κουμαμότο κατέρρευσαν, ενώ εμπορευματική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε.

Περίπου 48.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένων των Shinkansen, ανεστάλησαν και το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε προσωρινά. Περίπου 300.000 κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να μετακινηθούν σε κέντρα εκκένωσης.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, η οποία είχε εκδοθεί για τις παράκτιες περιοχές των θαλασσών Αριάκι και Γιατσουσίρο, ήρθη στις 18:10 τοπική ώρα, καθώς δεν καταγράφηκε επικίνδυνο κύμα.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, μεγάλες βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις των TSMC, Sony και Fujifilm, απομάκρυναν προληπτικά το προσωπικό τους.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις ενδέχεται να σημειωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας και τον αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.