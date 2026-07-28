Με Vivienne Westwood λόγω «Υπερηφάνειας και Προκατάληψης» η Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς

Σαν μια πρώτη γεύση από τις εμφανίσεις που θα συνοδεύσουν την προωθητική περιοδεία της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του Sense and Sensibility στην οποία πρωταγωνιστεί, η Daisy Edgar-Jones εμφανίστηκε πρόσφατα με μια εντυπωσιακή δημιουργία που παρέπεμπε διακριτικά στη μόδα της Αγγλίας του 18ου αιώνα.

Το φόρεμά της, από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 της Vivienne Westwood, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Andreas Kronthaler, συνδύαζε έναν εφαρμοστό κορσέ με μια πλούσια, ογκώδη φούστα, δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της αισθητικής της Westwood. Ωστόσο, οι διαγώνιες ρίγες σε αποχρώσεις του καφέ και του μπεζ χάριζαν στο σύνολο μια σύγχρονη διάσταση. Το μοτίβο κάλυπτε ολόκληρο το φόρεμα, από το μπούστο μέχρι το τελείωμα της φούστας, ενώ η τονισμένη μέση δημιουργούσε μια ασύμμετρη σιλουέτα με σκίσιμο στο πόδι και όγκο στο πίσω μέρος.

Αντί να υιοθετήσουν το styling της πασαρέλας, χαλαρές καφέ μπότες δεμένες στο γόνατο, επέλεξαν να συνδυάσουν το φόρεμα με λευκές μυτερές γόβες. Το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με εκλεπτυσμένα κοσμήματα Boucheron, σκουλαρίκια με διαμάντια και κρεμαστά μαργαριτάρια.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Sense and Sensibility, σε σκηνοθεσία της Georgia Oakley, θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου.