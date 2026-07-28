Eva Mendes: Το ημίγυμνο βίντεο του Ryan Gosling που έγινε viral

Η 52χρονη ηθοποιός πανηγυρίζει τη νέα επαγγελματική επιτυχία του συντρόφου της
Η Eva Mendes πανηγυρίζει τη νέα επαγγελματική επιτυχία του συντρόφου της και δείχνει πόσο υποστηρικτική είναι. Η 52χρονη ηθοποιός εξέφρασε με τον πιο γλυκό τρόπο τη στήριξή της στον Ryan Gosling, ο οποίος ανακοινώθηκε πρόσφατα ως ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας της Marvel, Ghost Rider.
Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Mendes μοιράστηκε ένα βίντεο που δημιούργησε θαυμαστής, χρησιμοποιώντας σκηνές του Gosling από την ταινία The Place Beyond the Pines (2012), την ταινία όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά οι δυο τους, παρουσιάζοντάς τον ως τον ιδανικό υπερήρωα της Marvel.
Το βίντεο ξεκινά με την εντυπωσιακή και αισθησιακή πρώτη εμφάνιση του Gosling στην ταινία, στον ρόλο του Luke Glanton. Ο κασκαντέρ μοτοσικλέτας εμφανίζεται αρχικά χωρίς μπλούζα, καθώς ετοιμάζεται να διανύσει τη σύντομη διαδρομή προς τη σκηνή ενός λούνα παρκ με τη μοτοσικλέτα του, ενώ ντύνεται στην πορεία.
Στην αρχή, οι θεατές βλέπουν μόνο την πλάτη του Luke, μέχρι τη στιγμή που ανεβαίνει στη μηχανή του, αποκαλύπτοντας για λίγο το πρόσωπό του, πριν φορέσει το κράνος του.
«Μόνο από αυτήν την εναρκτήρια σκηνή πίστεψα ότι ο Ryan Gosling θα ήταν η ιδανική επιλογή για τον ρόλο του Ghost Rider», έγραφε το βίντεο που δημιούργησε ο θαυμαστής.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Eva Mendes έγραψε: «Love, Roxy», κάνοντας μια γλυκιά αναφορά στον χαρακτήρα που είχε υποδυθεί στην ταινία Ghost Rider του 2007, με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage.
Η Marvel ανακοίνωσε επίσημα την επιλογή του Ryan Gosling για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ghost Rider κατά τη διάρκεια του San Diego Comic-Con, στις 25 Ιουλίου.
Όπως και ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Gosling στην ταινία The Place Beyond the Pines, έτσι και ο Ghost Rider, κατά κόσμον Johnny Blaze, είναι κασκαντέρ μοτοσικλετών. Αφού πουλά την ψυχή του για να προστατεύσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο, μεταμορφώνεται σε έναν σκοτεινό εκδικητή, του οποίου η αποστολή παίρνει υπερφυσικές διαστάσεις.
Η είδηση της επιλογής του Ryan Gosling για τον ρόλο έρχεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του Nicolas Cage ως Ghost Rider στην ομώνυμη ταινία του 2007.
Η ταινία απέκτησε συνέχεια το 2011 με το Ghost Rider: Spirit of Vengeance, ωστόσο η Eva Mendes δεν επέστρεψε στον ρόλο της.
«Όπως γνωρίζετε, αυτός είναι ένας χαρακτήρας που ήθελα να υποδυθώ εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ryan Gosling επί σκηνής στο San Diego Comic-Con (SDCC).
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