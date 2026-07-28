Θλίψη στην Κεφαλονιά για τον 30χρονο Στάθη- Το μήνυμα πριν από την τραγωδία

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Κεφαλονιά ο θάνατος του 30χρονου Στάθη, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από πτώση του επαγγελματικού του οχήματος σε χαράδρα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην περιοχή του Χάρακα, στη βόρεια Κεφαλονιά, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς την Άσσο και το Φισκάρδο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του απόκρημνου και δύσβατου εδάφους. Οι διασώστες χρειάστηκε να προσεγγίσουν την περιοχή και από τη θάλασσα, με τη συνδρομή σκάφους.

Ο 30χρονος βρέθηκε σε απομονωμένο, βραχώδες σημείο προς την πλευρά της Άσσου και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του είχε δημοσιευτεί στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Σε αυτό υπογράμμιζε, μεταξύ άλλων, πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ζητούν βοήθεια και να απευθύνονται στα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα τους.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από την πορεία του. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα για τα αίτια του περιστατικού.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο 30χρονος ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί. Ιδιαίτερα οδυνηρό είναι το γεγονός ότι αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά.