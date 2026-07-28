Ευρωπαίοι καταναλωτές σε νευρική κρίση - Σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι οι Έλληνες

Λιγότερο απαισιόδοξοι σε σύγκριση με τον Μάιο, αλλά κουμπωμένοι στις αγορές τους και προβληματισμένοι για την πορεία της οικονομίας είναι οι καταναλωτές της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Ιούνιο, που δημοσιεύθηκε 24 Ιουλίου.

Αυτά είναι τα σχετικά καλά νέα. Τα κακά νέα είναι εκείνα που δεν έχουν προλάβει ακόμα να καταγράψουν τα ραντάρ της ΕΚΤ, αφού οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανατρέπονται διαρκώς, επηρεάζοντας και τις καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη. Πρέπει να περιμένουμε ως τις 24 Αυγούστου, όταν θα δημοσιοποιηθεί η έρευνα του Ιουλίου, για να δούμε αν και κατά πόσο οι νέες ενεργειακές ανατιμήσεις θα έχουν επηρεάσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σκωτσέζικο ντους

Τον Ιούνιο αχνοφάνηκε για λίγο μια ελπίδα αποκλιμάκωσης, που οδήγησε στην υποχώρηση των τιμών στα καύσιμα και την επιβράδυνση των πληθωριστικών ανατιμήσεων. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναπτέρωσε προσωρινά το ηθικό των Ευρωπαίων καταναλωτών, μετά την ψυχρολουσία του ενεργειακού σοκ των προηγούμενων μηνών. Όπως αποδείχθηκε όμως –όχι ότι πέσαμε από τα σύννεφα– τα προσύμφωνα που υπογράφει ο Τραμπ δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που γράφονται.

Καθώς το καλοκαίρι είναι μεταβατική περίοδος και για τις βιομηχανίες, οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους καθυστερούν να περάσουν στα ράφια. Γι’αυτό και η «συμφωνία κυρίων» του υπουργείου Ανάπτυξης με τα σουπερ μάρκετ, υπόσχεται φθηνότερες τιμές σε επιλεγμένα είδη από τον Σεπτέμβριο. Πηγές της αγοράς ωστόσο εκτιμούν ότι όσο συνεχίζονται οι ενεργειακές πιέσεις, μέρος του κόστους θα μετακυληθεί στον καταναλωτή.

Ανάσα για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο

Η έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών του Ιουνίου επιβεβαιώνει όσα αποτύπωσε και ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Eurostat, με υποχώρηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 2,8% από 3,2% τον Μάιο.

Ο μέσος όρος του αντιληπτού πληθωρισμού κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 3,6% τον Ιούνιο, από 4% τον Μάιο. Ο δείκτης καταγράφει πώς βιώνουν τα νοικοκυριά τις μεταβολές των τιμών, με βάση τις καθημερινές τους αγορές. Ο αντιληπτός πληθωρισμός είθισται να είναι υψηλότερος από τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, αφού οι ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο καλάθι του μέσου νοικοκυριού.

Οι μέσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν επίσης, στο 3% από 3,5%, όπως και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε τρία χρόνια, οι οποίες μειώθηκαν στο 2,8% από 2,9%. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πέντε χρόνια παρέμειναν αμετάβλητες, στο 2,4%.

Στο 10,1% ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα

Παρά τη μικρή βελτίωση των δεικτών οι Έλληνες καταναλωτές είναι μακράν οι πιο απαισιόδοξοι σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, ο αντιληπτός πληθωρισμός των τελευταίων 12 μηνών ανέρχεται στο 10,1%, υπερδιπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όσο και από τον εναρμονισμένο ΔΤΚ του Ιουνίου (3,9%). Ο προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών για τον πληθωρισμό το επόμενο δωδεκάμηνο μειώθηκαν αισθητά σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του πολέμου, στο 7,1% έναντι 10% και 9,9% αντίστοιχα. Όμως παραμένουν οι υψηλότερες στην Ευρωζώνη, επίσης υπερδιπλάσιες από τον μέσο όρο ττης Ευρωζώνης.

Αρνητικές οι προσδοκίες για ανάπτυξη

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη τους επόμενους 12 μήνες έγιναν λιγότερο αρνητικές, παραμένουν όμως σε αρνητικό έδαφος, στο -1,4% από -1,7% τον Μάιο. Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά προσδοκούν αρνητική ανάπτυξη κατά -5,4%, επίσης η πιο απαισιόδοξη εκτίμηση στην Ευρωζώνη.

Έκρηξη της ανεργίας φοβούνται οι Έλληνες

Οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν οριακά στο 11,2%, από 11,3% τον Μάιο. Όπως παρατηρήθηκε και τους προηγούμενους μήνες, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας για τους επόμενους 12 μήνες (13,8%), ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν το χαμηλότερο ποσοστό (9,7%).

Οι καταναλωτές συνέχισαν να αναμένουν ότι το μελλοντικό ποσοστό ανεργίας θα είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερο από το τρέχον ποσοστό ανεργίας όπως το αντιλαμβάνονται (10,7%), γεγονός που υποδηλώνει γενικά σταθερές προοπτικές για την αγορά εργασίας.

Σε αντίθεση με τις τάσεις στην Ευρωζώνη, οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τους επόμενους 12 μήνες εκτινάχθηκαν στο 17,6%, το υψηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2025. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη, που αντανακλά αύξηση της αβεβαιότητας στην ελληνική αγορά εργασίας.

Εισόδημα και κατανάλωση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις μεταβολές του ονομαστικού εισοδήματος τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν οριακά στο 1,1%, από 1% τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, η αντιληπτή αύξηση των ονομαστικών δαπανών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 5,1%, από 5,4% τον Μάιο. Η αναμενόμενη αύξηση των ονομαστικών δαπανών για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 3,6%, από 3,8% τον Μάιο, με τους ερωτηθέντες στα τρία χαμηλότερα εισοδηματικά πεμπτημόρια (δηλαδή το φτωχότερο 60%) να αναμένουν ελαφρώς υψηλότερη αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με εκείνους στα δύο υψηλότερα πεμπτημόρια.

Σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, οι Έλληνες καταναλωτές περιμένουν μείωση του ονομαστικού εισοδήματος κατά -1,4%, και αύξηση των δαπανών κατά 11,2% το επόμενο δωδεκάμηνο.