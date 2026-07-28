Πάτρα: Αρνητές νέων ταυτοτήτων και άλλοι που απλά θέλουν να ταξιδέψουν, στην ίδια ουρά για ένα διαβατήριο

Ουρές μέτρων στη Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα
Πριν ακόμη ξημερώσει καλά - καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην οδό Γούναρη στην Πάτρα -και το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου- αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.
Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύωρη αναμονή, με ουρές που σχηματίζονται από νωρίς το πρωί. Η ταλαιπωρία είναι έντονη, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ ηλικιωμένοι, οικογένειες και εργαζόμενοι περιμένουν για ώρες προκειμένου να ολοκληρώσουν μια απλή διοικητική διαδικασία.
ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
Οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων -ειδικά αυτές τις ημέρες- αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που όπως μας είπαν αφορούν στην ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό - κατά τους ίδιους ενδεχόμενο η κάρτα να έχει τσιπάκι, να παρακολουθείται κλπ.
Τις προηγούμενες ημέρες στις ουρές εντός του γραφείου έκδοσης διαβατηρίων, είδαμε εκτός των άλλων ιερείς και μοναχούς που δεν επιθυμούν να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα.
Αρκετοί οι αρνητές των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων
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