Πάτρα: Αρνητές νέων ταυτοτήτων και άλλοι που απλά θέλουν να ταξιδέψουν, στην ίδια ουρά για ένα διαβατήριο

Πριν ακόμη ξημερώσει καλά - καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην οδό Γούναρη στην Πάτρα -και το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου- αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.

Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύωρη αναμονή, με ουρές που σχηματίζονται από νωρίς το πρωί. Η ταλαιπωρία είναι έντονη, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ ηλικιωμένοι, οικογένειες και εργαζόμενοι περιμένουν για ώρες προκειμένου να ολοκληρώσουν μια απλή διοικητική διαδικασία.