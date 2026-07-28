Φονικό στον Λόγγο: «Δεν σκότωσα τη Μαρία και τον Ολύμπιο»

Νέα τροπή επιχειρεί να δώσει η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού στην υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του, Μαρία, και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο.

Ο άνδρας, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος για την υπόθεση, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους δύο θανάτους και αναμένεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης. Στο αίτημα πρόκειται να συμπεριληφθούν στοιχεία που, κατά την υπεράσπισή του, αποδυναμώνουν την κατηγορία σε βάρος του.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω τους ανθρώπους μου. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή», δήλωσε μέσα από τις φυλακές.

Παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή, ο 65χρονος ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί θέση του κατηγορουμένου και διερευνάται σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα πειστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου, ενώ στο πυροβόλο όπλο βρέθηκε αποτύπωμα της 54χρονης και γενετικό υλικό αταυτοποίητου προσώπου, όχι όμως του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, η παρουσία καταλοίπων πυρίτιδας στα χέρια της γυναίκας εξετάζεται ως σημαντικό στοιχείο, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει από μόνη της ποιος πυροβόλησε. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν η 54χρονη είχε πιάσει το όπλο ή βρισκόταν πολύ κοντά τη στιγμή του πυροβολισμού.

Από προηγούμενη εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ούτε δικά του αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι.

Η αδελφή του κατηγορουμένου υποστήριξε επίσης ότι ο 65χρονος είναι αθώος, περιγράφοντας παράλληλα τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία, όπως ανέφερε, βρισκόταν η 54χρονη το τελευταίο διάστημα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, καθώς τα νέα ευρήματα αξιολογούνται μαζί με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.