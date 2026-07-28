Στην Ευελπίδων ο 23χρονος τράπερ- Το story από τα δικαστήρια

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου ο 23χρονος τράπερ, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο βράδυ στη Νέα Σμύρνη, έπειτα από καταδίωξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό άρχισε περίπου στις 22:10 της Δευτέρας, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα στον νεαρό, που κινούνταν με μοτοσικλέτα στην οδό Αιγαίου, να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 23χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και να ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα και επιχείρησε να απομακρυνθεί πεζός. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και, με τη συνδρομή πρόσθετων δυνάμεων, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν λίγο αργότερα, στη διασταύρωση των οδών Αιγαίου και Αμισού.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Λίγο πριν παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο 23χρονος έκανε story από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εικόνα διακρινόταν μέρος του σώματός του, ενώ ως τοποθεσία είχε επιλέξει τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.