Φρίκη στη Γαλλία: Πέντε σοροί βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι- Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι γαλλικές Αρχές μετά τον εντοπισμό λειψάνων πέντε βρεφών ή εμβρύων μέσα σε χαρτοκιβώτια, σε σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ, στην περιφέρεια Βοκλίζ της νοτιοανατολικής Γαλλίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ενώ η γυναίκα του ζευγαριού, η οποία γεννήθηκε το 1994, βρισκόταν στο νοσοκομείο, όπου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου γέννησε ένα υγιές μωρό. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η εγκυμοσύνη φέρεται να μην είχε γίνει αντιληπτή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος άνοιξε ορισμένα κουτιά που βρίσκονταν στο σπίτι, μετά από προηγούμενη διαφωνία με τη γυναίκα του σχετικά με το περιεχόμενό τους. Σε ένα από αυτά φέρεται να εντόπισε τη σορό ενός βρέφους σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Ο άνδρας μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο της Οράνζ. Το νοσηλευτικό ίδρυμα ενημέρωσε αμέσως τις δικαστικές Αρχές και την υπόθεση ανέλαβε η δικαστική αστυνομία της Αβινιόν.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε πλαστικές σακούλες, τοποθετημένες μέσα σε χαρτοκιβώτια, λείψανα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε ακόμη τέσσερα νεογνά ή έμβρυα. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών.

Η γυναίκα παρέμενε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν είχε τεθεί υπό κράτηση. Η πρώτη νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, προκειμένου να προσδιοριστούν η ηλικία κύησης, ο χρόνος και τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η εισαγγελία της Καρπαντρά δεν είχε προχωρήσει έως το μεσημέρι της Τρίτης σε επίσημες ανακοινώσεις. Ως εκ τούτου, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν τα ευρήματα αφορούν νεογνά που γεννήθηκαν ζωντανά ή έμβρυα, ούτε έχουν αποδοθεί ποινικές ευθύνες.