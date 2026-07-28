Επιμελητήριο Αχαΐας: Να δοθεί παράταση για τα φορολογικά κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Παράταση της προθεσμίας της 3ης Αυγούστου 2026 για την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ζητά το Επιμελητήριο Αχαΐας, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφείς οδηγίες και ουσιαστική μεταβατική περίοδο για την ομαλή εφαρμογή των νέων ψηφιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, προτείνει τα αρχικά τεχνικά και λειτουργικά λάθη να αντιμετωπίζονται με συστάσεις συμμόρφωσης και όχι με άμεση επιβολή κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: "Το Επιμελητήριο Αχαΐας, ως βραχίονας και θεμελιώδης πυλώνας της επιχειρηματικής κοινότητας, στηρίζει σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφείς οδηγίες, επαρκή χρόνο προσαρμογής και ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση των τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Ως εκ τούτου, το Επιμελητήριο Αχαΐας επισημαίνει την αναγκαιότητα να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής και της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας κρίνει επιβεβλημένη την παράταση της προθεσμίας, της 3ης Αυγούστου 2026, για την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μία εύλογη παράταση και μία πραγματική μεταβατική περίοδος δεν καθυστερούν την ψηφιακή μετάβαση. Αντιθέτως, ενισχύουν τη συμμόρφωση, περιορίζουν τα λάθη και διασφαλίζουν την καθολική αποδοχή των νέων διαδικασιών.

Επιπλέον, σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το Επιμελητήριο Αχαΐας θεωρεί ότι τεχνικά και λειτουργικά λάθη πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως με συστάσεις και οδηγίες συμμόρφωσης, και όχι με την άμεση επιβολή κυρώσεων".