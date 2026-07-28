Δήμος Πατρέων: Κλείνει προσωρινά το Δημοτολόγιο- Πού θα απευθύνονται οι πολίτες

Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Πατρέων από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Η προσωρινή διακοπή της εξυπηρέτησης των δημοτών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης τόσο του χώρου όσο και του εξοπλισμού του γραφείου.

Για τις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριημέρου, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου Αρρένων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Δημοτολόγιο, στην οδό Παντανάσσης 30.

Η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.