Πανεπιστήμιο Πατρών: Με 320 εγγραφές και νέο ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε το 8ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή παιδιών, πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και ακόμη υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 το 8ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου.

Για έξι συνεχόμενες εβδομάδες, το Πανεπιστήμιο Πατρών άνοιξε τις αθλητικές του εγκαταστάσεις στα παιδιά των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της περιοχής, προσφέροντας ένα ασφαλές, σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον άθλησης, ψυχαγωγίας, μάθησης και κοινωνικοποίησης, επιβεβαιώνοντας ότι το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιτυχημένους θεσμούς μαζικού αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στην περιοχή.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη διαρκή ανοδική της πορεία. Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το ενδιαφέρον των οικογενειών ήταν μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενη διοργάνωση, γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Το 8ο Camp σε περιγραφές:

-320 συνολικές εγγραφές

-250 παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των έξι εβδομάδων

-166 παιδιά αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια συμμετοχή

-Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών

-6 εβδομάδες συνεχών δράσεων

-8 αθλήματα

-10 προπονητές και προπονήτριες

-5 αθλητικές εγκαταστάσεις – γήπεδα

-Καθημερινή παροχή πρωινού γεύματος και ελαφρού φαγητού

-Εβδομαδιαία τουρνουά και αγωνιστικές εκδηλώσεις

-Εβδομαδιαίες επιδείξεις χορού

-Καθημερινές απονομές, κληρώσεις και δώρα

-Αναμνηστικά δώρα σε όλα τα παιδιά κατά τη γιορτή λήξης

-Πλήρως κλιματιζόμενες εσωτερικές εγκαταστάσεις

-Φυλασσόμενο και ασφαλές περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Camp

-Καθημερινή υποστήριξη πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν συστηματικά στα αθλήματα του Ποδοσφαίρου, της Καλαθοσφαίρισης, της Πετοσφαίρισης, του Κλασικού Αθλητισμού, της Αντισφαίρισης, της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Σκακιού και του Χορού, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε παιχνίδια δεξιοτεχνίας, δημιουργικές κατασκευές, ομαδικές δραστηριότητες και συναντήσεις με διακεκριμένους αθλητές, προπονητές και πρωταθλητές, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους με τα παιδιά. Σημεία αναφοράς αποτέλεσαν τα τουρνουά στις αθλοπαιδιές, για πρώτη φορά φέτος οι παραστάσεις Καραγκιόζη και οι συναντήσεις με πρωταθλήτριες του Στίβου.

"Κεντρικός στόχος του Camp παρέμεινε για μία ακόμα χρονιά η βελτίωση και η διατήρηση της τεχνικής κατάρτισης των παιδιών στα επιμέρους αθλήματα, η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της συνεργασίας, της ομαδικότητας, του σεβασμού και του «ευ αγωνίζεσθαι», μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδύασε την άθληση με τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την καθημερινή συμμετοχή.

Η συνεχής αναβάθμιση των δράσεων, η ποιοτική οργάνωση και η αξιοποίηση των σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Πανεπιστημίου Πατρών καταγράφει κάθε χρόνο αυξανόμενη συμμετοχή και ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση από την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και φέτος η αδιάλειπτη υποστήριξη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, της Επιτροπής Αθλητισμού, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και όλων των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών που συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή των εθελοντών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι με ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και καθημερινή παρουσία υποστήριξαν τις δραστηριότητες του Camp, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην οργάνωση, την εξυπηρέτηση των παιδιών και την καθημερινή συνεργασία με τους γονείς.

Παράλληλα, ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία βρίσκονταν καθημερινά στις εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στους δεκάδες προπονητές, εκπαιδευτές, αθλητές, πρωταθλητές, καλλιτέχνες και συνεργάτες που συμμετείχαν στις δράσεις του Camp, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και πρότυπα ζωής.

Πάνω απ' όλα, όμως, το Πανεπιστήμιο Πατρών ευχαριστεί τους εκατοντάδες γονείς που για ακόμη μία χρονιά εμπιστεύθηκαν το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp, αναγνωρίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την παιδαγωγική φιλοσοφία που διέπει τον θεσμό.

Η ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης αποτελεί ταυτόχρονα και μια ισχυρή παρακαταθήκη για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού. Το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Πανεπιστημίου Πατρών αποδεικνύει έμπρακτα ότι το δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, να αξιοποιεί τις υποδομές του προς όφελος των πολιτών και να δημιουργεί δράσεις υψηλής ποιότητας που ενώνουν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά" αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ελένης Αλμπάνη, σε δήλωσή της, αναφέρει: «Η ολοκλήρωση του 8ου Καλοκαιρινού Αθλητικού Camp αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδιαίτερη πηγή ικανοποίησης και υπερηφάνειας. Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των παιδιών και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι οικογένειες των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής, επιβεβαιώνουν ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί και οφείλει να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην κοινωνία.

Οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, ακόμα και την καλοκαιρινή περίοδο, αξιοποιούνται εκτός από τη φοιτητική κοινότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας στα παιδιά ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον άθλησης, δημιουργίας και κοινωνικοποίησης. Ως Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε δράσεις που προάγουν τον φοιτητικό αθλητισμό, τον μαζικό αθλητισμό, τον πολιτισμό, την υγεία και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους/ες όσοι/ες εργάστηκαν για την επιτυχία του Camp, τους προπονητές, τους εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες, τους συνεργάτες, τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τους γονείς που για ακόμη μία χρονιά μάς εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους».

Σε δήλωσή του, ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πανεπιστημίου Πατρών, Συντονιστής του Camp και μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Άρης Αγγελόπουλος, επισημαίνει: «Οκτώ χρόνια μετά την έναρξη αυτού του εγχειρήματος, μπορούμε πλέον να μιλάμε για έναν θεσμό που αναπτύσσεται σταθερά κάθε χρόνο. Το 8ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, εμπλούτισε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμά του και επιβεβαίωσε ότι η συστηματική δουλειά, η συνέπεια και η αγάπη για τον παιδικό αθλητισμό αποδίδουν καρπούς.

Στόχος μας δεν ήταν ποτέ μόνο η δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιδιώκουμε να καλλιεργούμε την αγάπη για την άθληση, τη συνεργασία, τον σεβασμό, την προσπάθεια και το ευ αγωνίζεσθαι, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την εκπαίδευση, το παιχνίδι και τη χαρά της συμμετοχής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες μου, τους δεκάδες προπονητές, εκπαιδευτές, αθλητές, καλλιτέχνες και εθελοντές που συνέβαλαν στην καθημερινή λειτουργία του Camp, τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την καθημερινή τους παρουσία, την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Επιτροπή Αθλητισμού και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για τη διαρκή στήριξή τους. Το μεγαλύτερο "ευχαριστώ", όμως, ανήκει στα παιδιά, που με το χαμόγελο, τον ενθουσιασμό και την καθημερινή τους παρουσία μάς δίνουν κάθε χρόνο τη δύναμη να σχεδιάζουμε το επόμενο Camp ακόμη καλύτερο».

Το χαμόγελο των παιδιών, η εμπιστοσύνη των οικογενειών τους και η αφοσίωση όλων των ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με οδηγό την εμπειρία των οκτώ επιτυχημένων διοργανώσεων, το Πανεπιστήμιο ανανεώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενώνουν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά, δίνοντας το ραντεβού για το 9ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp το καλοκαίρι του 2027.