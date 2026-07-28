Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Μοτοσικλετιστής μπήκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων στην Ιόνια Οδό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο μοτοσικλετιστής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, εκθέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ξένη περιουσία.

Τελικά συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.