Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Αχαΐα: Τροφοδοτούσαν παράνομα με ρεύμα τα σπίτια τους

Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Αχαΐα: Τροφοδ...

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Αστυνομία με τη συνδρομή τεχνικού κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, κατηγορούμενοι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής.

Στην επιχείρηση συμμετείχε κλιμάκιο τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι πέντε κατηγορούμενοι τροφοδοτούσαν παράνομα με ηλεκτρικό ρεύμα τις κατοικίες τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδήσεις Τώρα

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη γιος γνωστού ηθοποιού μετά από καταδίωξη

Πάτρα: «Έφυγε» στα 59 του ο Ιωάννης Ντόρλης- Είχε συγκινήσει η έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια

Σαλμονέλα στη Νίκαια: Στο νοσοκομείο 9 άτομα- Ερευνάται κατάστημα εστίασης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δυτική Αχαΐα Ρευματοκλοπή ΔΕΔΔΗΕ Συλλήψεις
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0391\u03c7\u03b1\u0390\u03b1 "," \u03a1\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03ba\u03bb\u03bf\u03c0\u03ae","\u0394\u0395\u0394\u0394\u0397\u0395","\u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03b9\u03c2 "]
839532
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις