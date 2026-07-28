Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Αχαΐα: Τροφοδοτούσαν παράνομα με ρεύμα τα σπίτια τους

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, κατηγορούμενοι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής.

Στην επιχείρηση συμμετείχε κλιμάκιο τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι πέντε κατηγορούμενοι τροφοδοτούσαν παράνομα με ηλεκτρικό ρεύμα τις κατοικίες τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.