Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Αχαΐα: Τροφοδοτούσαν παράνομα με ρεύμα τα σπίτια τους

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Αστυνομία με τη συνδρομή τεχνικού κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ
Πέντε άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, κατηγορούμενοι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής.
Στην επιχείρηση συμμετείχε κλιμάκιο τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι πέντε κατηγορούμενοι τροφοδοτούσαν παράνομα με ηλεκτρικό ρεύμα τις κατοικίες τους.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη γιος γνωστού ηθοποιού μετά από καταδίωξη
Πάτρα: «Έφυγε» στα 59 του ο Ιωάννης Ντόρλης- Είχε συγκινήσει η έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια
Σαλμονέλα στη Νίκαια: Στο νοσοκομείο 9 άτομα- Ερευνάται κατάστημα εστίασης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr