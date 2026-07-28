LIVE- Νέος χάρτης για δήμους και περιφέρειες: Τι προβλέπει η πρόταση Τσίπρα

Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και αποφάσεων πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες, παρουσιάζει σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με κεντρική παρέμβαση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα. Βασικό μήνυμα της πρότασης είναι ότι η ενίσχυση των δήμων, των περιφερειών και των κοινοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματικότερη διοίκηση και ισχυρότερη δημοκρατική συμμετοχή.

Το σχέδιο προτείνει τη μετάβαση από το σημερινό συγκεντρωτικό σύστημα σε ένα μοντέλο στο οποίο οι δήμοι θα διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία και θα λειτουργούν ως «τοπικές κυβερνήσεις», με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και απευθείας λογοδοσία στους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι υποεθνικές αρχές στην Ελλάδα διαχειρίζονται μόλις το 6,5% των δημόσιων δαπανών, έναντι μέσου όρου 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το λειτουργικό και επενδυτικό χρηματοδοτικό κενό των δήμων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Οι πέντε βασικοί άξονες

Πρώτος άξονας είναι ο ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, ώστε να σταματήσει η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφέρειες και δήμους.

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι αρμοδιότητές τους προβλέπεται να μεταφερθούν στις αιρετές περιφέρειες, μαζί με το αντίστοιχο προσωπικό και τους πόρους, ενώ όσες έχουν εθνικό ή υπερτοπικό χαρακτήρα θα επιστρέψουν στα αρμόδια υπουργεία.

Παράλληλα, προβλέπεται επανεξέταση του χάρτη που διαμορφώθηκε με τον «Καλλικράτη». Κριτήριο, σύμφωνα με την πρόταση, δεν θα πρέπει να είναι μόνο το πληθυσμιακό μέγεθος, αλλά και η γεωγραφική, κοινωνική και παραγωγική συνοχή κάθε περιοχής.

Δεύτερος άξονας είναι η αναβάθμιση των κοινοτήτων και των δημοτικών διαμερισμάτων. Προτείνεται αυτοτελής κάλπη για την εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων, παραχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και καθιέρωση δικού τους προϋπολογισμού με σταθερή χρηματοδότηση.

Ο τρίτος άξονας αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Για ζητήματα που υπερβαίνουν τα όρια ενός δήμου, όπως οι μεταφορές, η αντιπλημμυρική προστασία, η διαχείριση των υδάτων, οι μεγάλες υποδομές και η πολιτική προστασία, προτείνονται ισχυρότερες συνεργασίες μεταξύ δήμων και ενισχυμένος συντονισμός από τις περιφέρειες.

Τέταρτος άξονας είναι η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Η πρόταση περιλαμβάνει δεσμευτικό συμμετοχικό προϋπολογισμό, τοπικά δημοψηφίσματα με αποφασιστικό χαρακτήρα, συνελεύσεις πολιτών, συνδυασμό ψηφιακών και διά ζώσης διαδικασιών, καθώς και δημόσια παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων.

Ο πέμπτος άξονας αφορά την οικονομική ενδυνάμωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προτείνονται σταθεροί και προβλέψιμοι πόροι για ολόκληρη τη δημοτική θητεία, ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στους δήμους, αύξηση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και μόνιμο μερίδιο από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου επενδυτικού προγράμματος με την ονομασία «Φιλόδημος», καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας στους δήμους για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Την αναλυτική εξειδίκευση των προτάσεων έχουν αναλάβει ο τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γιώργος Ιωακειμίδης και η δήμαρχος Τήλου και αναπληρώτρια τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής, Μαρία Καμμά.

Η παρουσίαση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρεμβάσεων της ΕΛ.Α.Σ. ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο για την Αυτοδιοίκηση φέρεται να επεξεργάστηκαν περισσότερα από 40 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος με εμπειρία στον χώρο.