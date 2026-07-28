Πάτρα: «Έφυγε» στα 59 του ο Ιωάννης Ντόρλης- Είχε συγκινήσει η έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών, ο Ιωάννης Ντόρλης του Θεοδώρου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Για την περιπέτεια της υγείας του είχε προηγηθεί επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες, καθώς υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας σοβαρής αιμορραγίας και υπήρχε μεγάλη ανάγκη για αίμα οποιασδήποτε ομάδας, καθώς και για αιμοπετάλια.

Η έκκληση είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση κατοίκων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι θέλησαν να συνδράμουν στην προσπάθεια των γιατρών.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο 59χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 4 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Άγιο Βασίλειο Ρίου Πατρών. Τον αποχαιρετούν η σύζυγός του, Ανθούλα, και τα παιδιά του, Θεόδωρος και Ανδρέας.