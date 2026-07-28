Βρετανία: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν κατακτά μόνο τις κινηματογραφικές αίθουσες. Η νέα μεταφορά του ομηρικού έπους φαίνεται ότι έχει προκαλέσει στη Βρετανία ένα εντυπωσιακό κύμα ενδιαφέροντος για την ελληνική γλώσσα, τη μυθολογία και το έργο του Ομήρου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Google Trends που ανέλυσε η διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών Preply, οι βρετανικές αναζητήσεις για τη φράση «learn Greek» αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας περίπου τις 6.000 μηνιαίως.

Νεότερη βρετανική δημοσίευση κάνει λόγο ακόμη και για άνοδο 5.000% κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, καθώς το ενδιαφέρον για την ταινία κορυφώθηκε. Οι δύο αριθμοί αφορούν διαφορετικά χρονικά διαστήματα και αποτυπώνουν τη μεταβολή των διαδικτυακών αναζητήσεων, όχι τον αριθμό όσων έχουν ήδη αρχίσει μαθήματα ελληνικών.

Η τάση θεωρείται ενδεικτική της πολιτιστικής επιρροής που ασκεί η υπερπαραγωγή του Νόλαν. Πολλοί θεατές φαίνεται να αναζητούν έναν πιο άμεσο τρόπο σύνδεσης με τον κόσμο του Οδυσσέα, την ελληνική μυθολογία και τα τοπία που ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη.

Η Μάντλιν Ένος, ειδικός στις γλωσσικές τάσεις της Preply, επισημαίνει ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα αρχαία και τα νέα ελληνικά. Το έπος του Ομήρου συντέθηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια σε μια μορφή της αρχαίας ελληνικής που διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που μιλιέται σήμερα.

Η μελέτη των αρχαίων ελληνικών φέρνει τον αναγνώστη πιο κοντά στο πρωτότυπο ομηρικό κείμενο και στον κλασικό κόσμο. Αντίθετα, η εκμάθηση των νέων ελληνικών αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας με τη σύγχρονη Ελλάδα, τον πολιτισμό και τους κατοίκους της.

Σύμφωνα με την ίδια, μια ταινία μπορεί να λειτουργήσει ως η πρώτη σπίθα για την εκμάθηση μιας γλώσσας, επειδή δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό με μια ιστορία, έναν τόπο και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Το λεγόμενο «φαινόμενο της Οδύσσειας» δεν περιορίζεται, πάντως, στις διαδικτυακές αναζητήσεις. Στη Βρετανία καταγράφεται αύξηση περίπου 70% στις πωλήσεις εκδόσεων του ομηρικού έργου σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα διαθέσιμα στοιχεία κάνουν λόγο για περίπου 40.000 αντίτυπα μέσα στο 2026, έναντι περίπου 5.000 το 2025. Μόνο την εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, οι πωλήσεις έντυπων αντιτύπων πλησίασαν τις 5.000.

Την ίδια ώρα, σε διαδικτυακές κοινότητες αυξάνονται οι συζητήσεις γύρω από την ομηρική ελληνική, με χρήστες να ανταλλάσσουν πληροφορίες και προτάσεις για την προσέγγιση της γλώσσας της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας».

Έτσι, το κινηματογραφικό ταξίδι του Οδυσσέα αποκτά μια απρόσμενη εκπαιδευτική διάσταση. Σχεδόν τρεις χιλιετίες μετά τη σύνθεση του έπους, η μεγάλη οθόνη οδηγεί ένα νέο κοινό πίσω στις λέξεις, στους μύθους και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.