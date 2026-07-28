Σαλμονέλα στη Νίκαια: Στο νοσοκομείο 9 άτομα- Ερευνάται κατάστημα εστίασης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση περιστατικού πιθανής τροφικής δηλητηρίασης στη Νίκαια, με εννέα άτομα να προσέρχονται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο μετά την κατανάλωση γεύματος από το ίδιο κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι ασθενείς είναι επτά ενήλικες και δύο παιδιά ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι είχαν καταναλώσει γεύμα που περιείχε κοτόπουλο, ενώ στη συνέχεια εμφάνισαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και άλλα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Οι εννέα ασθενείς εξετάστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και, αφού η κατάστασή τους σταθεροποιήθηκε, αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Δεν κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία κανενός.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου, Ελένη Κανταράκη, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι ανάμεσα στα περιστατικά ήταν μία οικογένεια με δύο παιδιά. Από τους ασθενείς ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Παρότι οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για κρούσματα σαλμονέλας, η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται, προκειμένου να εξακριβωθεί το παθογόνο που προκάλεσε τη μαζική νόσηση.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν την πηγή της μόλυνσης και εξετάζουν τα δεδομένα από το κατάστημα εστίασης στο οποίο είχαν γευματίσει οι ασθενείς. Υπό διερεύνηση βρίσκεται και το ενδεχόμενο σύνδεσης του περιστατικού με άλλες περιπτώσεις σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.