Σύρος: Νέα στοιχεία στην υπόθεση της 42χρονης- Η οικογένεια αμφισβητεί την εκδοχή της αυτοάμυνας

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με την οικογένειά της να επιμένει ότι τα στοιχεία δεν δικαιολογούν τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων περί αυτοάμυνας.

Μιλώντας για την υπόθεση, η δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει μια ιδιαίτερα βίαιη και αιφνιδιαστική επίθεση, επισημαίνοντας πως «μέσα σε επτά δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνει κανείς να αμυνθεί», χαρακτηρίζοντας το χτύπημα «άκρως επιθετικό».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία. Σημαντικό βάρος δίνεται στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει αν ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από το τραύμα με το μαχαίρι ή από άλλους τραυματισμούς που υπέστη κατά την καταδίωξη που ακολούθησε έξω από την κατοικία. Παράλληλα, εξετάζονται τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας αμφισβητεί το σενάριο της απόπειρας ληστείας που προβάλλει το ζευγάρι των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι η 42χρονη βρέθηκε στην περιοχή μέρα μεσημέρι, φορώντας παντελόνι εργασίας με ανακλαστικές λωρίδες, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– δεν συνάδει με πρόθεση διάπραξης ληστείας. Ζητά δε να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα χωρίς βιαστικά συμπεράσματα.

Από την πλευρά τους, ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του επιμένουν ότι η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι και ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια. Οι απολογίες τους αναμένονται ενώπιον του ανακριτή, ενώ τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών εκτιμάται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με το τι προηγήθηκε της αιματηρής συμπλοκής και ποια ήταν η πραγματική αιτία της παρουσίας της 42χρονης στο σπίτι του ζευγαριού. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.